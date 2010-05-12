T24 LogoT24 Logo
Magazin

Schiffer, üçüncü çocuğuna hamile

Demi Moore ile başlayan çıplak hamile poz verenler kervanına ünlü Alman model Claudia Schiffer da katıldı.

12 Mayıs 2010 03:00

Son çıplak hamile..T24 - Demi Moore ile başlayan çıplak hamile poz verenler kervanına ünlü Alman model Claudia Schiffer da katıldı.

39’undaki süpermodelin Alman tasarımcı Karl Lagerfeld’in objektifinden çıkan fotoğrafı, haziran ayında Vogue dergisinin Almanya edisyonunun kapağında yer alacak. Üçüncü çocuğuna hamile olan Claudia Schiffer’ın kısa süre içinde doğum yapması bekleniyor. Daha önce 11 kez Vogue için poz veren süpermodel, son fotoğrafıyla ilgili olarak “Kadınlığın ne kadar güzel olduğunu göstermek önemliydi” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24