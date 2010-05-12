Schiffer, üçüncü çocuğuna hamile

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39’undaki süpermodelin Alman tasarımcı Karl Lagerfeld’in objektifinden çıkan fotoğrafı, haziran ayında Vogue dergisinin Almanya edisyonunun kapağında yer alacak. Üçüncü çocuğuna hamile olan Claudia Schiffer’ın kısa süre içinde doğum yapması bekleniyor. Daha önce 11 kez Vogue için poz veren süpermodel, son fotoğrafıyla ilgili olarak “Kadınlığın ne kadar güzel olduğunu göstermek önemliydi” diye konuştu.