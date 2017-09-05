T24 LogoT24 Logo
Gündem

Schengen vizesi AKP seçmeni yüzünden mi hayata geçmedi?

Vize serbestisi Türkiye ile AB arasında Mart 2016’da imzalandı

05 Eylül 2017 12:48

Türk vatandaşlarına Schengen vize serbestisinin hayata geçirilmemesi kararında AKP’nin seçmen kitlesinin etkili olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet'te Duygu Güvenç imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Türkiye ile AB arasında Mart 2016’da imzalanmasına karşın Ankara’nın Terörle Mücadele Kanunu’nu (TMK) değiştirmemekte ısrar etmesi nedeniyle, Türk vatandaşlarına Schengen vize serbestisinin hayata geçirilmemesi kararında AKP’nin seçmen kitlesinin etkili olduğu öğrenildi.

Hükümetin, TMK’de değişiklik yolunda adım atmamasında, özellikle AB üyesi ülkelere seyahat eden Türk vatandaşlarının büyük çoğunluğunun AKP seçmeni olmaması nedeniyle hükümetin vize serbestisini öncelik olarak görmediği ifade edildi. Üst düzey bir Türk yetkili, “AKP’nin yaptırdığı anket ve seçmen kitlesi üzerindeki çalışmalar, ‘Avrupa’ya vizesiz seyahat’ olanağına ilgi olmadığını gösterdi. Bu nedenle de hükümet bunu askıya aldı” yorumunu yaptı

ETİKETLER

vizeabpasaportavrupahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24