Schengen vizesi AKP seçmeni yüzünden mi hayata geçmedi?

Türk vatandaşlarına Schengen vize serbestisinin hayata geçirilmemesi kararında AKP’nin seçmen kitlesinin etkili olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet'te Duygu Güvenç imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Türkiye ile AB arasında Mart 2016’da imzalanmasına karşın Ankara’nın Terörle Mücadele Kanunu’nu (TMK) değiştirmemekte ısrar etmesi nedeniyle, Türk vatandaşlarına Schengen vize serbestisinin hayata geçirilmemesi kararında AKP’nin seçmen kitlesinin etkili olduğu öğrenildi.

Hükümetin, TMK’de değişiklik yolunda adım atmamasında, özellikle AB üyesi ülkelere seyahat eden Türk vatandaşlarının büyük çoğunluğunun AKP seçmeni olmaması nedeniyle hükümetin vize serbestisini öncelik olarak görmediği ifade edildi. Üst düzey bir Türk yetkili, “AKP’nin yaptırdığı anket ve seçmen kitlesi üzerindeki çalışmalar, ‘Avrupa’ya vizesiz seyahat’ olanağına ilgi olmadığını gösterdi. Bu nedenle de hükümet bunu askıya aldı” yorumunu yaptı