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Dünya

Schengen bölgesinde sistematik sınır kontrolü başlıyor

Üye ülkelerden, Schengen bölgesine kara, hava ve deniz yoluyla giren veya çıkan tüm yolcular kontrolden geçirilecek

16 Şubat 2017 21:02

Avrupa Birliği (AB) terörle mücadele yönergesi güncellendi. Avrupa Parlamentosunda (AP) oylanarak kabul edilen yeni yönergede terörle mücadele kapsamında bundan böyle Schengen bölgesine giriş ve çıkışlar sistematik kontrole tabi tutulacak.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, AP'nin Romanyalı üyesi Monica Macovei'nin hazırladığı tasarıya ilişkin rapor görüşülerek oylandı.

Genel Kurulda, artan terör tehdidi, AB'ye geri dönen yabancı savaşçılar, AB dışından gelen tehditler gibi gelişmelere karşı, 2002 yılında uygulamaya sokulan "Terörle Mücadele Yönergesi" üzerinde değişiklik yapılarak kabul edildi.

Buna göre, Aralık 2015'te Avrupa Komisyonu tarafından yapılan çalışma ile Schengen sınır kurallarında değişikliğe gidildi. Üye ülkelerden, Schengen bölgesine kara, hava ve deniz yoluyla giren veya çıkan tüm yolcular kontrolden geçirilecek. Kontroller, klasik uygulama olan pasaport, kimlik belgesi veya seyahat belgesi kontrollerinin dışında Schengen Bilgi Sistemi, çalınan veya kaybedilen pasaportlar gibi verilerin kullanılması şeklinde gerçekleştirilecek. Aynı zamanda kontrollerin sınırlarda aşırı yoğunluk ve gecikmelere neden olacağı durumlarda "şüphelenilen" kişiler belirlenip kontrol edilebilecek. Bu durumda yine klasik kimlik-pasaport kontrolü mutlaka yapılacak.

Bir ay içerisinde uygulamaya geçmesi beklenen yeni kuralların, havaalanlarında gerekli tedbirlerin alınması ve kontrol noktalarının yeniden düzenlenmesi aşamaları göz önünde bulundurularak 6 aylık bir esneklik döneminden sonra tam olarak devreye girecek. Bu süre içerisinde sadece "şüpheli kişiler" geniş çaplı kontrolden geçirilebilecek.

AB sınırlarının daha iyi korunması ve özellikle Suriye ve Irak'ta savaşmaya gidip AB'ye geri dönen AB vatandaşı "yabancı savaşçıların" yakalanması amacını taşıyan tasarı 469 evet, 120 hayır ve 42 üyenin çekimser oyuyla kabul edildi.

Mevcut uygulamada, AB vatandaşları Schengen bölgesi girişlerinde pasaport veya kimlik belgesi göstererek geçebiliyordu. AB dışı ülkelerin vatandaşları ise sadece girişlerde yoğun kontrole tutuluyordu. Yeni uygulama ile bu kişiler girişte olduğu gibi çıkışlarda da kontrol edilecek. Yeni düzenleme Danimarka, İngiltere ve İrlanda'yı kapsamıyor.

 

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