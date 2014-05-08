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Dünya
Deutsche Welle

Schavan Vatikan’a elçi oluyor

Doktora tezinde intihal yaptığı iddiaları nedeniyle geçen yıl eğitim bakanlığından istifa eden Annette Schavan, Angela Merkel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından Vatikan Büyükelçiliği'ne getirildi.

08 Mayıs 2014 15:27

Annette Schavan, "doktor" unvanı Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi tarafından iptal edilmesi üzerine istifa etmişti. Schavan yargı yoluna başvurmuş, ancak mahkeme, üniversite yönetimine hak vermişti. Lübeck Üniversitesi geçen ay Schavan'a fahri doktora unvanı vermişti.

Almanya Başbakanı Merkel'e yakınlığıyla bilinen Schavan, siyasete atılmadan önce Alman Katolikler Merkez Komitesi'nin Başkan Yardımcılığı'nda bulundu.

Schavan'ın Vatikan Büyükelçiliği'ne atanması, koalisyon partileri arasında geçen yıl imzalanan sözleşmede de dile getirilmiş, atamaya "Sosyal Demokrat Parti (SPD) kontrolündeki Dışişleri Bakanlığı'nın direndiği" ileri sürülmüştü.

Almanya'da diplomatik pozisyonlara siyasetçilerin getirilmesi ender görülen bir uygulama. Nazi Almanyası konulu bir konuşmanın yol açtığı tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kalan eski Meclis Başkanı Philipp Jenninger de 1995 – 1997 yılları arasında Vatikan'da büyükelçilik görevinde bulunmuştu.

Halen Almanya'yı Vatikan nezdinde temsil eden Reinhard Schweppe yaş haddinden emekli oluyor. Schavan'ın bu yaz Vatikan'da iş başı yapması bekleniyor.

Vatikan büyükelçiliği, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın maaşı yüksek pozisyonları arasında yer alıyor. Almanya'nın Washington, Moskova ve Vatikan büyükelçileri yaklaşık 10 bin 228 euro maaş alıyor. Schavan, yeni görevi nedeniyle 22 Eylül 2013 genel seçimleriyle seçildiği Federal Meclis milletvekilliğinden istifa etmek zorunda kalacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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