Schalke'nin yıldızı sakatlandı

Almanya'nın en büyük derbisi olan Ruhr'da, ezeli rakibi Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup eden Schalke 04, kritik bir galibiyete imza attı. Ancak Schalke'nin yıldızı Huntelaar, Salı günü oynanacak Galatasaray maçı öncesinde sakatlandı.



Schalke 04, Ruhr derbisinde konuk ettiği ezeli rakibi Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup ederek son zamanlardaki çıkışını sürdürdü. Ancak Hollandalı golcü Huntelaar'ın sakatlığı, Alman ekibinde moralleri bozdu.

Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile rövanş maçına çıkacak olan Schalke'de, Huntelaar'ın durumuyla ilgili ilk açıklama sportif direktör Horst Heldt'ten geldi. Huntelaar'ın durumunun iyi olmadığı belirten Heldt, "Bağlardan biri koptu ama hangisi olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi, 12. dakikada Draxler ve 35'te Klaas-Jan Huntelaar'ın golleriyle taraftarını sevince boğdu.

Ancak ikinci yarıda Huntelaar, Dortmund kalecisi Weidenfeller ile çıktığı hava topunun ardından ters bir şekilde düştü.

Bu pozisyonun ardından, Hollandalı golcü oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerini Pukki'ye bırakan Huntelaar, sedyeyle sahayı terketti.