Schalke UEFA'ya sarıldı





UEFA Kupası'nda Kayserispor'u eleyerek gruplara kalan Paris Saint Germain, Almanya'da Schalke karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Mavi beyazlı ekip sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırkan, gollerden biri de Halil'den geldi.



AufSchalke Arena'da oynanan maçın 12. dakikasında Kobiashvili'nin ortasına ters bir vuruş yapan Mabiala, Schalke'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda rakibini baskı altına alan Almanya'nın mavi beyazlı ekibi, 40. dakikada takımın golcü ismi Kuranyi farkı ikiye çıkardı ve takımını rahatlattı. 70. dakikada Kuranyi ile ver kaça giren Halil maçın skorunu 3-0'a getirdi. Son gol ise uzatmalarda Chantome'dan geldi. Mücadelede Schalkeli Halil ve PSG'li Kezman 90 dakika forma giydi. Schalke böylece A Grubu'ndaki macerasına 32 puanla başlamış oldu.

