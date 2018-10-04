Schalke, Moskova'da altın buldu

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı D Grubu'nda Schalke, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.
Maça etkili başlayan taraf Schalke olurken konuk ekip baskılı futboluyla golü aradı. Ancak savunmada geçit vermeyen Lokomotiv devreye 0-0'lık eşitlikle girdi. İkinci yarıda da hız kesmeyen Alman ekibi, aradığı golü 88. dakikada buldu. Konoplyanka'nın kullandığı kornerde kafayı iyi vuran Weston McKennie, Schalke'ye altın değerinde 3 puanı getirdi.
Bu sonuçla Schalke 4 puana yükselirken, Lokomotiv Moskova 0 puanda kaldı.