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Spor

Schalke, Moskova'da altın buldu

Galatasaray'ın rakibi, son dakikalarda attığı golle galibiyete uzandı

04 Ekim 2018 02:55

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı D Grubu'nda Schalke, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

Maça etkili başlayan taraf Schalke olurken konuk ekip baskılı futboluyla golü aradı. Ancak savunmada geçit vermeyen Lokomotiv devreye 0-0'lık eşitlikle girdi. İkinci yarıda da hız kesmeyen Alman ekibi, aradığı golü 88. dakikada buldu. Konoplyanka'nın kullandığı kornerde kafayı iyi vuran Weston McKennie, Schalke'ye altın değerinde 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla Schalke 4 puana yükselirken, Lokomotiv Moskova 0 puanda kaldı.

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