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Spor

Schalke, Halil Altıntop'u gönderiyor

FC Schalke 04'ün teknik direktörünün, Halil Altıntop'un da bulunduğu 8 yıldız oyuncusunu takımdan göndermek istediği belirtildi.

31 Ekim 2009 02:00

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından FC Schalke 04'ün teknik direktörü Felix Magath'ın, Halil Altıntop'un da bulunduğu 8 yıldız oyuncusunu gelecek sezon takımdan göndermek istediği belirtildi.

Bild gazetesinde yer alan haberde, mali sorunlar çeken FC Schalke 04'ün pahalı olan kadrosunu azaltacağı ifade edildi.

Magath, oyuncu giderlerini düşürmek istediklerini ve kaleci Manuel Neuer'in dışında diğer oyuncuların satılabileceğini kaydetti.

Gönderilecek oyuncuların başında, yıllık ücreti 3,8 milyon euro olan Kevin Kuranyi'nin yer aldığı ifade edilen haberde, yıllık 2,5 milyon Euro kazanan ve değeri yaklaşık 4 milyon euro olan Halil'in de gönderilecek oyuncular listesinde olduğu belirtildi.

Haberde, Gerald Asamoah, Levan Kobiashivili, İvan Rakitic, Vicente Sanchez, Albert Streit ve Rafinha'nın da bu listede yer aldıkları kaydedildi.

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