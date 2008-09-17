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Schalke avantajlı döndü

UEFA Kupası birinci tur ilk maçında Schalke 04, deplasmanda APOEL Nicosia'yı 4-1 mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı

17 Eylül 2008 03:00

UEFA Kupası birinci tur ilk maçında Schalke 04, deplasmanda APOEL Nicosia'yı 4-1 mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı. Schalke 04'ün son golünü 88. dakikada milli futbolcu Halil Altıntop kaydetti.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Atletico Madrid'e boyun eğen ve yoluna UEFA Kupası'nda devam eden Almanya temsilcisi Schalke 04, birinci tur ilk maçında APOEL Nicosia'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti. 

Karşılaşmanın 24. dakikasında Westermann'ın attığı golle 1-0 öne geçen Alman ekibi, Rakitic'in 35. dakikada fileleri havalandırmasıyla birlikte farkı 2'ye çıkarttı. 41. dakikada Vicente Sanchez attığı golle deplasmanda 3-0 öne geçen Schalke 04, Mirosavljevic'in 72. dakikada kaydettiği gole engel olamadı ve skor 3-1'e geldi. Son bölümde sahneye çıkan milli futbolcu Halil Altıntop, 88. dakikada Alman ekibinin dördüncü golüne imza atarak farkı yeniden 3'e çıkarttı. Karşılaşma 4-1 Schalke 04'ün üstünlüğüyle noktalandı.

Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Kayserispor'un da yer aldığı UEFA Kupası birinci tur ilk maçlarına 18 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.

UEFA Kupası birinci tur ilk maçında oynanan karşılaşmalardan alınan sonuçlar şöyle:

Nicosia 1 - 4 Schalke
FC Nordsjaelland 0 - 2 Olympiakos Piraeus
Hertha BSC 2 - 0 St. Patricks


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