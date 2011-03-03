-SCHALKE 04 FİNALE YÜKSELDİ BERLİN (A.A) - 02.03.2011 - Almanya Kupası'nda oynanan yarı final maçında Schalke 04, deplasmanda Bayern Münih'i 1-0 yenerek finale yükseldi. Münih Allianz Arena Stadı'nda oynanan ve yaklaşık 69 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Schalke 04'ün galibiyet golünü, maçın 15. dakikasında İspanyol oyuncu Raul attı. Bugüne kadar 4 kez Almanya Kupası'nı kazanan Schalke 04, 21 Mayıs 2011'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçında, İkinci Lig takımı Duisburg ile karşılaşacak. Duisburg, ikinci yarı final maçında Salı günü Energie Cottbus'u 2-1 yenmişti.