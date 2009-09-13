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Dünya

Schaeuble:Teröristlerin hedefiyiz

Almanya İçişleri Bakanı, Alman Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan'daki saldırıların kurbanı olduğunu söyledi.

13 Eylül 2009 03:00

Almanya İçişleri Bakanı Schaeuble, Alman Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan'daki saldırıların nedeni değil kurbanı olduğunu söyledi.

Schaeuble, ''Welt am Sonntag'' gazetesine verdiği demeçte, Almanların teröristlerin hedefinde olduğunu tekrarlayarak, ''Afganistan'da saldırılar düzenleniyor. Burada saldırıları bugüne kadar önledik. Genel seçimler öncesinde güvenlik durumunun tehdit altında olduğunu biliyoruz, ancak buna rağmen kendimizi kaybetmiyoruz. Size açıkça şunu söylememe de izin verin: Alman Silahlı Kuvvetleri saldırıların nedeni değil, kurbanıdır'' dedi.

ABD'nin terörizmle mücadelesinin diğer bazı ülkelerde savaş olarak tanımlandığını, iki dünya savaşında acı tecrübeler yaşayan Almanların savaş sözcüğünü kullanmaktan her zaman kaçındıklarını ifade eden Schaeuble, ''Bu durumda herhalde askerlerimizin, gerektiği takdirde Afgan halkını korumak için Taliban'a karşı savaşmak zorunda kalabileceğini yeteri kadar dile getirmedik. Açıkçası bu ülkede çatışmalar yaşanmaktadır'' diye konuştu.

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