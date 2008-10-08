Schaeuble: Türkiye ile yakın işbirliğimiz var

Almanya İçişleri Bakanı Wolfgang Schaeuble, terör örgütü PKK ile mücadelede Türk hükümetiyle yakın işbirliğinin sürdüğünü ve hiçbir tehdidin bu işbirliğindeki kararlılığı

bozamayacağını söyledi.



Schaeuble, Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret eden bir grup Türk gazeteciyle bir araya geldi ve soruları yanıtladı:



Schaeuble, Türkiye ile Almanya arasında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen işbirliğine ilişkin bir soru üzerine, iki ülkenin PKK ile mücadele başta olmak üzere genel olarak teröre karşı mücadelede işbirliğini sürdürdüğünü kaydetti.



Türk hükümeti ve yetkilileriyle terörle mücadelede yakın işbirliğimiz var" diyen Almanya İçişleri Bakanı, Roj TV'nin kapatılmasına yönelik çalışmaların bu işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu ifade etti. Schaeuble, "Terörist yöntemleri kullanarak mücadele etmek yasaktır ve buna karşıyız, eğer terörle mücadelede herhangi biri bizi tehdit ederse bu konuda daha da güçlü mücadele ederiz" diye konuştu.



“Almanya’da yaşayan Türklerin 500 bini Kürt kökenli”



Bu arada, Türk diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Almanya'nın terör örgütü PKK ile mücadelede verdiği destekten memnun, ancak PKK'nın Almanya'da sürdürdüğü çeşitli faaliyetlerden rahatsız. Almanya'da yaşayan Türklerden yaklaşık 500 bininin Kürt kökenli olduğuna dikkati çeken kaynaklar, özellikle terörizmin finansmanı konusunda sıkıntılar olduğunu belirtiyorlar.



“Göç yasası ayrımcı değil”



Almanya'daki göç yasasına ve bu yasanın Almanya'ya göç etmek isteyen veya bu ülkede yaşayan Türklere yansımasına ilişkin bir soru üzerine ise İçişleri Bakanı Schaeuble, gerekli önkoşulların karşılanması durumunda Alman vatandaşı olma hakkının elde edildiğini belirterek, "çifte vatandaşlık uygulamasını" kabul etmediklerini hatırlattı ve bu nedenle Almanya'da doğan Türk vatandaşlarının da belli bir yaştan sonra Alman veya Türk vatandaşı olmayı seçtiğini söyledi.



Yurt dışından Almanya'ya göç etmek isteyenleri ise Almanya ve Almanca konusunda bir sınava tabi tuttuklarını kaydeden Schaeuble, "Çünkü Almanya hakkında hiçbir şey bilmiyorsan nasıl Alman olmaya karar verebilirsin ki" diye konuştu.



Bu sınavın, Almanya'ya vize gerektiren tüm ülkeler için uygulandığını bildiren Schaeuble, "Uygulama AB ülkelerinden gelenler için değil, 'üçüncü ülkeler' denilen ve vize gerektiren ülkeler için geçerli. Dolayısıyla göç yasası kimse için ayrımcı değil" diye konuştu



Bu arada, sınav uygulamasının ardından Almanya'ya göç başvurusunda bulunan Türklerin sayısında azalma olduğunu belirten gözlemciler, uyum konusunda ise Türklere fırsat eşitliği sağlanmasının önemli olduğunu vurguluyorlar.

