Schäuble: Türkiye ile ekonomik ilişkiler zora girdi

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, mevcut koşullar altında Türkiye ile yakın ekonomik ilişkilerin mümkün olmayacağı mesajı verdi. Alman ZDF kanalında konuşan Schäuble, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması ve son dönemde Türk politikacıların Avrupa'daki referandum kampanya etkinlikleri nedeniyle çıkan krize işaret ederek, "Türk mevkidaşımla bu alanda bir dizi imkan üzerinde görüşmüştük. Ancak bu Deniz Yücel'in tutuklanması öncesindeydi. Yücel'in tutuklanmasının hemen ardından kendisine bu koşullar altında söz konusu imkanlar üzerinde çalışmaya devam etmenin son derece zor olacağını söyledim" dedi.

Türkiye'de yeniden sağduyunun hakim olmasını umduklarını dile getiren Schäuble, "Çünkü şu an bize yaptıkları, Hollanda'ya, Danimarka'ya yaptıkları kesinlikle Türkiye'nin yararına değil" diye konuştu. Alman hükümetinin devam eden hukuki süreçlere müdahale etmek istemediğini kaydeden Schäuble, "Ancak şu anki durumda Türk yetkililer işbirliğinde ilerleme getirecek temelleri tahrip ediyorlar" diye konuştu.

Alman hükümetinin gerilimin tırmanmasını istemediğini belirten Maliye Bakanı, "Türkiye de en az bizim kadar ve Avrupa kadar işbirliğine muhtaç. Ama istemiyorlarsa bu işbirliği de olmaz" dedi.

'Nazi' gerilimi Hollanda'ya sıçradı

Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler geçen hafta Türk bakanların Almanya'daki referandum etkinliklerinin iptal edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu Nazi uygulamalarına benzetmesiyle gerildi. Hafta sonunda gerginlik Hollanda'ya sıçradı. Almanya'dan Hollanda'ya kara yoluyla geçen çalışan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda tarafından sınır dışı edilmesiyle daha da tırmandı.

Avrupa Birliği (AB), istenen ilerlemenin sağlanmadığı alanlarda Türkiye'ye tam üyelik müzakereleri çerçevesinde verilen mali yardımları durdurduğunu açıklamıştı. AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaştığına işaret ederek, hukuk devleti gibi ilerleme sağlanamayan alanlarda yardımın durdurulduğunu bildirmişti.

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Reuters/SSB/BK