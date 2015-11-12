Schaeuble sığınmacıları çığa benzetti



Almanya Maliye Bakanı Schaeuble, Berlin'de Avrupa Politikaları Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikte mülteci akınıyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Mülteci akınının bir çığa dönüşebileceği uyarısında bulunarak, "Dikkatsiz bir kayakçı yamaç aşağı inerken karı birazcık hareket ettirse bir çığ oluşabilir" diye konuştu.

"Çığ aşağıya yaklaşmış durumda mı, yoksa daha yukarı da mı, bilmiyorum" diyen Schaeuble, eğer çığ daha yukarıda ise bunun sonucunun daha büyük olacağını vurguladı. Schaeuble "dikkatsiz kayakçı" derken kimi kastettiğini ise belirtmedi.

Schaeuble'nin benzetmesi eleştirilere yol açtı. Adalet Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından "Muhtaç durumdaki insanlar doğal felaket değildir" diye yazdı.

Maas, "Sığınmacı tartışmalarında dikkatli davranmalıyız, kelimelerle ateşe körükle gitmemeliyiz" diye devam etti. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Sigmar Gabriel de bu tür benzetmeler yapmayı tercih etmeyeceğini ifade etti.