Scarlett Johansson'dan Suudi Veliaht Prensi'ne veto

Cemal Kaşıkçı cinayetinin odağındaki Muhammed bin Selman'ın, savaş, insan ve kadın haklarına odaklanan fotomuhabiri Lynsey Addario'nun hayatını temel alan filmin finansörlüğüne talip olduğu ortaya çıktı. Addario, başrolü üstlenecek Hollywood yıldızı Scarlett Johansson'un Suudi Veliaht Prensi'ni veto ettiğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, savaş, insan hakları ve geleneksel toplumlarda kadın sorunlarına odaklanan çalışmalarıyla tanınan Addario'yu filmde canlandıracak Hollywood yıldızı Scarlett Johansson'ın "ya o ya ben" restiyle MbS'yi devredışı bıraktığı belirtildi.

New York Times (NYT), Time, Newsweek, National Geographic için çalışan Lynsey Addario, NYT'den köşe yazarı Nicholas Kristof'a verdiği demeçte, Ridley Scott'ın yöneteceği projeden Suudi Veliaht Prensi'nin nasıl dışlandığını şöyle anlattı:

"Scarlett Johansson 'kesinlikle olmaz' dedi. Dedi ki, 'Bu adam Yemen'de durduraksız savaş yürütüyor. Kadınları hapiste tutuyor."

Ünlü fotomuhabiri "Bu, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden önceydi" diye ekledi