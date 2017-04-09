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Dünya

Scarlett Johansson'dan Ivanka Trump'a: Niye arkada oluyorsun!

Johansson, komedi programı Saturday Night Live’de bir reklam parodisinde Ivanka’yı canlandırmıştı

09 Nisan 2017 17:32

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, ABD Başkanı’nın kızı Ivanka Trump'ın "Güçlü erkeğin arkasındaki kadın olmayı tercih ederim" sözlerini eleştirdi. Johansson "Eski moda laflar bunlar. Niye yanında ya da önünde olmuyorsun?" diye sordu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Hollywood yıldızı Scarlett Johansson (32) ile ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka (36) arasındaki tartışma devam ediyor. Johansson, perşembe günü New York’ta düzenlenen “Dünyadaki Kadınlar” konferansında, Ivanka Trump’ın, babasına karşı eleştirilerini “kapalı kapılar ardında” yürüttüğünü söylemesini sert sözlerle eleştirdi.

Ivanka’nın bir amacı varsa bunları kamuoyu önünde açıkça ifade etmesi gerektiği görüşünü savunan Johansson, Ivanka’ya yanıtlaması için şu soruyu yöneltti:

"Güçlü erkeğin arkasındaki kadın olma rolünü tercih ediyor."

"Bu çok saçma, eski moda hatta korkakça bir tavır." 

"Bunun onun savunduğu gibi ‘kadını rolünü güçlendirilmesi’ ile ilişkisi yok." 

"Niye arkadaki kadın oluyorsun? Neden önünde veya yanında olmuyorsun?”

Hillary'yi destekliyordu

Başkanlık kampanyasında Hillary Clinton’ı açıkça destekleyen Johansson, Trump’ın seçilmesinden sonra eleştirileri yüksek sesle dile getirmeyi sürdürüyor.

Johansson, komedi programı Saturday Night Live’de bir reklam parodisinde Ivanka’yı canlandırmıştı.

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