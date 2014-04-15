Scarlett Johansson Vanity Fair'e kapak pozu verdi

Birkaç kez "yaşayan en eksi kadın" unvanını elde eden Scarlett Johansson, Vanity Fair dergisinin Mayıs sayısı için kapak pozu verdi. Johansson, Fransız nişanlısı Romain Dauriac'la ilişkisine dair soruları da yanıtladı. "Tanınmış olmayan biriyle hayatı paylaşmanın kolay bir durum" olduğunu söyleyen Johansson "Farklı dünyalara aidiz. Ama birbirimizin dünyasından keyif almayı da biliyoruz" dedi.

"Tanınmış olmayan biriyle hayatı paylaşmanın kolay bir durum" olduğunu söyleyen Johansson "Farklı dünyalara aidiz. Ama birbirimizin dünyasından keyif almayı da biliyoruz" dedi.

Scarlett Johansson'un Vanit Fairy'e verdiği kapak pozunun kamera arkası şöyle:

Scarlett Johansson, ilerleyen hamileliğine rağmen başrollerinden birini paylaştığı Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin tanıtımları için galadan galaya koşturmayı da bırakmıyor.

Scarlett Johansson'un poz verdiği Vanity Fair'in Mayıs sayısı kapağı şöyle: