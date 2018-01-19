Scarlett Johansson, Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncusu olacak

Scarlett Johansson Black Widow (Kara Dul) için yaptığı sözleşme ile Jennifer Lawrence ve Emma Stone’ı geride bırakarak, Hollywood’un en çok kazanan kadın oyuncusu olacak.

Danimarka asıllı ABD’li oyuncu Scarlett Johansson’un, son filmi Black Widow(Kara Dul) için yapımcı şirketler Marvel ve Walt Disney ile 25 milyon dolarlık bir anlaşma yapacağı açıklandı.

NTV’de yer alan habere göre, 2020 yılında vizyona girmesi planlanan süper kahraman filmi eğer gişelerde başarı gösterirse, 33 yaşındaki oyuncunun 6 milyon dolarlık ek bir ödeme daha alacağı açıklandı.

BAFTA ödüllü oyuncu, bu anlaşma ile tek bir filmden aldığı ödemeyle “Hollywood’un en çok kazanan kadın oyuncusu” olarak tarihe geçeceği ifade edildi.

Ancak Johansson’ın aldığı ücretle, Hollywood’daki erkek oyuncuların aldığı ücret arasında hala büyük bir fark var. Johansson’un Iron Man filmindeki rol arkadaşı Jobert Downey Jr’a, Tony Stark rolü için başlangıç olarak 50 milyon dolar ödeme yapılmıştı.

Diğer taraftan Walt Disney’in “Black Widow”un gölgede bırakmasını umduğu diğer bir kadın süper kahraman filmi “Wonder Woman”ın başrol oyuncusu Gal Gadot, filmden sadece 300 bin dolar almıştı.

Forbes Dergisi 2017 yılının en çok kazanan oyuncuların listesini yayımlamış ve listede Hollywood’daki kadın ve erkek oyuncuların aldığı ücretlerdeki uçurum açıkça görülmüştü.

68 milyon dolarlık yıllık kazancıyla Hollywood’un en çok kazanan oyuncusu Mark Walhberg olurken, La La Land yıldızı Emma Stone 26 milyon dolarlık kazancıyla listede 14. sırada yer almış aynı zamanda Hollywood’un en çok kazanan kadın oyuncusu unvanına sahip olmuştu.