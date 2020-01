Scarlett Johansson grup kurdu ilk şarkısını yayınladı

Çeşitli albüm ve müzikallerde de şarkı söyleyen tecrübeli oyuncu Scarlett Johansson bu defa yeni bir grupla müzik hayatına devam etmeyi planlıyor.

Amerikan Alternatif Pop - R&B grubu HAIM'den Este Haim ve Indie tarzı müzik yapan TV on the Radio'dan Dave Sitek'in katkılarıyla kurulan The Singles adlı süper grupta, söz yazarı ve müzisyenler Holly Miranda, Julia Haltigan ve Kendra Morris de bulunuyor.

Johansson, 2008’de Tom Waits ile birlikte “Anywhere I Lay My Head” adlı bir albüm yayınlayan Johansson, 2009 yılında da Pete Yorn ile ikinci albümü “Break Up”ı yapmıştı.

İşte Johansson’un grubu ilk single: