Scarlett Johansson göğüslerini küçülttü

Çocuk yıldız olarak adım attığı Hollywood'da kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan Scarlett Johansson, büyük patlamasını 2006 Altın Küre ödüllerinde giydiği kırmızı elbise sayesinde yapmıştı.

Derin göğüs dekoltesiyle törenin tartışmasız yıldızı olan Johansson, göğüs ölçüleri sayesinde Hollywood'un yeni seks sembolü olarak ün yapmıştı.

Seks sembolü olmaktan sıkıldı

Geçen zamanda birçok büyük yönetmenle çalışan ve dört kez Altın Küre'ye aday gösterilen Johansson'un seks sembolü imajından sıkıldığı için bir operasyonla göğüslerini küçülttüğü iddia ediliyor.

Rol aldığı Kaptan Amerika filminin setinde gizlice çekilen fotoğraflarında ünlü aktrisin göğüs ölçülerinin küçüldüğü açıkça görülürken Johansson iddialar karşısında sessizliğini koruyor.