Scarlett ikinci albümünü çıkardı

U.S dergisinin 'dünyanın en seksi kadını' diye sunduğu dişi bir kimlik olarak tanıtılan Scarlett ikinci albümünü de çıkardı.



Woody Allen ustanın allayıp pullayıp Match Point, Scoop, Vicky Cristina Barcelona gibi filmlerinde başrolü ona vermesinden anlamalıydık zaten! Rollerin üstesinden geleceği belliydi ama bir 'Starlet' olacağını bu kadar tahmin etmek her babayiğidin harcı değildi.



Hollywood'un en sarışın bombası 'Marilyn Monroe'nun hayatını oynaması an meselesi. Yönetmenlerin gözü kulağı Scarlett, dünyaca ünlü kozmetik markaları da ona 'yüz vermeden' duramıyor. Dolce Gabbana çoktan kancayı takıp kırmızı rujunu o dolgun dudaklara sürdü bile...



Moda da ondan nasibini aldı, almaz mı? Türkiye'de çok sevilen İspanyol giyim markası Mango'nun son katalogu resmen onun egemenliği altında. Penelope Cruz'dan sonra bayrağı teslim alan aktris, yırtık çorapları, uzun topuklu ayakkabıları, seksi jeanleriyle katalogtaki diğer modelleri alaşağı etmiş. Katalogda kalsa iyi, kadın ruhumuz incinmezdi ancak hayır, o da ne? Duraklarda dev afişlerde arz-ı endam etmesin mi?



Kısacası Hollywood'un en yıldızı parlak oyuncularından Scarlett Johansson'un varlığı inkar edilemez. Şarkıcılığından bahsetmesek de hiç olmaz, çünkü yeni albümüyle 2'ledi.



Daha önce Jim Carrey'in 'Me, Myself & Irene' filmi için müzik yapan Pete Yorn'la bir araya gelen Scarlett Johansson, Tom Waits cover'larıyla bizi şaşırtan ilk albümü 'Anywhere I Lay My Head'den sonra Break Up'la (Ayrılık) çıkageldi.



Bu albüm için "İlginç bir maceraydı" yorumunu yapan Johansson, Pete'in hayatında tam bir cesaret ve özgüven insanı olarak yer etmiş. Aslında bundan önce üç yıl önce hazırlanmış. Tam da bu aşamada Allen'ın yönetmen koltuğunda oturup Scarlett'i biraz daha yukarılara taşıdığı Vicky Christina Barcelona filminin çekimleri varmış.