-SBS'YE İTİRAZ DİLEKÇELERİ SONUÇLANDIRILDI ANKARA (A.A) - 20.07.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Seviye Belirleme Sınavını (SBS) kazanarak sonuçlara itiraz eden yaklaşık 2 bin adayın dilekçesini sonuçlandırdı. Yetkililer, sınav sonuçlarının yanlış hesaplandığına ilişkin bir sıkıntının olmadığını bildirdi. Seviye Belirleme Sınavı'nı (SBS) kazanan ilköğretim 8. sınıf öğrencileri tercih başvuru süresi bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tercih süresi uzatılmayacak. SBS sonuçlarına yaklaşık 2 bin adayın dilekçeyle itiraz ettiği ifade edilerek, bütün dilekçelerin sonuçlandırıldığı belirtildi. İtirazların çoğunluğunun sınav sonuçlarına yönelik olduğu ifade edilerek, yurt dışında okuyan öğrencilerin okudukları yılların muaf tutulmasına yönelik bilgilerin okullar tarafından sisteme girilmemesine ilişkin de itirazların olduğu bildirildi. Yaklaşık 3-5 öğrencinin kitapçık türünü işaretlemeyerek düşük puan aldığı ifade edilerek, bu öğrencilerin yaptığı itirazların, öğretmenlerin imzaladığı salon yoklama fişinden kontroller edildiği ve gerekli düzeltmelerin gerçekleştirildiği bilgisi aktarıldı. Puanların yanlış hesaplandığına yönelik itirazların ise hesaplama türünü anlamamaktan kaynaklandığı belirtilerek, ''puanların yanlış hesaplanması'' gibi bir sıkıntının olmadığının altı çizildi. Yerleştirme sonuçları ise 26 Temmuz 2011 tarihinde açıklanacak.