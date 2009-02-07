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Yaşam

SBS'ye başvurular martta

İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıflar için yapılan Seviye Belirleme Sınavı'na başvuru 2-20 Mart 2009 tarihleri arasında yapılacak.

07 Şubat 2009 02:00

İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıflar için yapılan Seviye Belirleme Sınavı'na başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular, 2-20 Mart 2009 tarihleri arasında yapılacak. Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk (DPY-B) ismiyle yapılan sınavın adının Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olarak değiştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile PYBS başvuru tarihlerini belirledi.

İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıfların gireceği SBS'ye başvurular 2-20 Mart 2009, ilköğretim 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların girdiği PYBS'ye ise başvurular 23 Mart-2 Nisan 2009 tarihleri arasında alınacak. SBS ve PYBS kılavuzları 27 Şubat 2009 tarihinde MEB'in internet sitesinde yayımlanacak.

SBS, ilköğretim 6. sınıflar için 13 Haziran 2009, 7. sınıflar için 7 Haziran 2009 ve 8. sınıflar için ise 6 Haziran 2009 tarihlerinde yapılacak.

İlköğretim 5. sınıf ile liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrencilerin katıldığı PYBS, 3 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilecek. İlköğretim 8.sınıf için PYBS sınavı 6 Haziran 2009, ilköğretim 7. sınıf için 7 Haziran 2009, ilköğretim 6. sınıf için ise 13 Haziran 2009 tarihlerinde düzenlenecek.


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