-SBS'YE BAŞVURULAR BAŞLADI ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilköğretim 7. ve 8. sınıflara yönelik düzenlenen Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) başvurular,bugün başladı. SBS, ilköğretim 7. sınıflar için 4 Haziran 2011 Cumartesi, 8. sınıflar için 5 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak. Sınav, yurtiçinde 81 ilde, yurtdışında Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılacak. Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgiye MEB'in internet sitesinden yayımlanan sınav kılavuzundan ulaşılabilecek. Bu kılavuzdaki bilgiler hakkında, okul yönetimleri de velilere ve öğrencilere rehberlik edecek. Sınava başvurmuş olmak için 10 TL sınav ücretini yatırmak yeterli olacak. Bunun için adayların, belirtilen tarihler arasında T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ya da Türkiye Halk Bankası şubelerinden veya bu bankaların internet şubelerinden birine ''Kurumsal Tahsilat Programı'' aracılığıyla, TC kimlik numaraları ile başvurmaları gerekiyor. Öğrenciler, sınav ücretini yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecek. Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacak. Para yatırma işleminden sonra dekont üzerinde bulunan bilgilerin öğrenciye ait olduğu kontrol edilecek, bilgilerde yanlışlık varsa aynı gün ödeme iptal ettirilerek, öğrencinin e-okul sistemindeki bilgileri düzeltildikten sonra ödeme yeniden yapılacak. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmayacak. Süresi içinde SBS ücretini yatırmayan öğrenciler, başvuru yapmamış sayılacak.