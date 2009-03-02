SBS'ye başvurular başladı

İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin gireceği Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) başvurular bugün başladı. 10 TL’lik banka sınav ücretini 2-20 Mart tarihleri arasında yatıran öğrencinin başvurusu otomatik olarak yapılmış olacak.



SBS, 6’ncı sınıflar için 13 Haziran 2009, 7’inci sınıflar için 7 Haziran 2009, 8’inci sınıflar için 6 Haziran 2009'da yapılacak.



Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) başvurular bugün başladı. Sınava başvuracak adaylar TC Kimlik Numarası ile 10 TL sınav ücretini 2-20 Mart arasında Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankası şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla yatıracak. Bankaya sınav ücretini yatıran öğrencinin başvurusu otomatik olarak yapılmış olacak.



İlköğretim 6 ,7 ve 8. sınıf öğrencileri, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na girmek istiyorsa 10 TL sınav ücretini 2-20 Mart arasında yatıracak. Bu öğrenciler SBS ile sınava gireceği için ayrıca sınav ücreti yatırmayacak.



2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmayacak. Bu öğrencilerin durumu okul müdürlüğü tarafından e-okul sisteminden takip edilecek.



Özel eğitime ihtiyacı olan engelli öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecek. SBS'ye girmek isteyen görme engelli öğrencilere sorular Braill alfabesi ve CD ortamında hazırlanan soru kitapçıkları şeklinde sunulacak. Öğrenci kullanım becerisine göre bunlardan birini seçerek sınava girecek.



Bu öğrenciler, başvuru tarihleri arasında öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne müracaat ederek sınavda kullanmak istediği yöntemi öncelik sırasına göre tercih edecek.



Görmeyen, işitme yetersizliği, ruhsal ve duyusal yetersizliği, yaygın gelişimsel bozukluğu, bedensel yetersizliği ve süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak.



SBS ilköğretim 6'ncı sınıflar için 13 Haziran 2009, 7'inci sınıflar için 7 Haziran 2009, 8'inci sınıflar için 6 Haziran 2009'da yapılacak.

