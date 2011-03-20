-SBS'YE BAŞVURULAR 25 MARTTA SONA ERECEK ANKARA (A.A) - 20.03.2011 - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilköğretim 7. ve 8. sınıflara yönelik düzenlenen Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) başvurular 25 Mart Cuma günü sona erecek. SBS, ilköğretim 7. sınıflar için 5 Haziran 2011 Cumartesi, 8. sınıflar için 4 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak. Sınav, yurtiçinde 81 ilde, yurtdışında Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te Türkiye saatiyle 10.00'da yapılacak. Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgiye MEB'in internet sitesinden yayımlanan sınav kılavuzundan ulaşılabilecek. Bu kılavuzdaki bilgiler hakkında, okul yönetimleri de velilere ve öğrencilere rehberlik edecek. Sınava başvurmuş olmak için 10 TL sınav ücretini yatırmak yeterli olacak. Bunun için adayların, belirtilen tarihler arasında T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ya da Türkiye Halk Bankası şubelerinden veya bu bankaların internet şubelerinden birine ''Kurumsal Tahsilat Programı'' aracılığıyla, T.C kimlik numaraları ile başvurmaları gerekiyor. Öğrenciler, sınav ücretini yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecek. Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacak. Para yatırma işleminden sonra dekont üzerinde bulunan bilgilerin öğrenciye ait olduğu kontrol edilecek, bilgilerde yanlışlık varsa aynı gün ödeme iptal ettirilerek, öğrencinin e-okul sistemindeki bilgileri düzeltildikten sonra ödeme yeniden yapılacak. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmayacak. Süresi içinde SBS ücretini yatırmayan öğrenciler, başvuru yapmamış sayılacak. -PBYS'YE BAŞVURULAR- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na (PBYS) başvuru işlemleri de 25 Mart'a kadar başvuru kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak. İlköğretim 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri PYBS'ye başvurmaları halinde, PYBS puanı ayrıca hesaplanmayacak, SBS'de aldıkları puan geçerli olacak. PYBS için başvuru yapacak öğrencilerin başvurularını, okul müdürlüğü elektronik ortamda onaylayarak başvuru belgesinin aslını okulda saklayacak, bir örneğini öğrencinin velisine imza karşılığı verecek. Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgilere, ''http://www.meb.gov.tr'' ve ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinde yayımlanacak ''e-Başvuru Kılavuzlarında'' yer verilecek. Ayrıca okul müdürlükleri, velilere ve öğrencilere kılavuzun daha iyi anlaşılması için rehberlik edecek. PYBS; 5, 6, 9, 10 ve 11. sınıflar için 30 Nisan 2011 tarihinde yapılacak. -POLİS KOLEJİNE BAŞVURULAR- Polis Koleji için başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler de 25 Mart'a kadar ''http://www.meb.gov.tr'', ''http://oges.meb.gov.tr'' ile ''https://eokul.meb.gov.tr'' adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından başvuruda bulunacak. Bu öğrenciler SBS'ye girmek zorunda oldukları için SBS başvuru döneminde sınav ücretini yatıracak, bunun dışında bir ücret ödemeyecek. Polis Koleji başvuruları okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının (YİBO) 8'inci sınıfında yatılı öğrenci olarak öğrenim gören ve YİBO kontenjanından yararlanarak sınavsız ve parasız olarak ortaöğrenimlerine pansiyonlu okullarda devam etmek isteyen öğrencilerin başvuruları 25 Mart'a kadar ''http://www.meb.gov.tr'' adresinden okul müdürlüğünce yapılacak. -YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞVURUSU- Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrencilerden başvuru yapmak isteyenler ise ''http://www.meb.gov.tr'' ile ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinde yayımlanan e-başvuru kılavuzunda yer alan ''EK-1 formu'' ile başvuruda bulunacak. Bu form, büyükelçilik veya konsolosluk yetkililerince onaylanacak ve başvuru süresi içinde, Ziraat Bankası Beşevler şubesindeki hesaba 10 TL sınav ücretinin yatırıldığını gösteren dekont ve bir adet öğrencinin vesikalık fotoğrafı ile EĞİTEK Genel Müdürlüğüne APS veya dengi posta yoluyla gönderilecek. Faksla gelen formların aslı gelmediği sürece başvuru yapılmış sayılmayacak. Yurtdışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler bulundukları ülkedeki eğitim ateşeliklerinde/elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesine göre SBS'ye girebilecekler. Sınavlarda özel hizmet alması gereken özürlü öğrenci varsa okul müdürlükleri bu öğrencilerin bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek özür bilgilerinin sisteme işlenmesini sağlayacak. Özürlü öğrencilerin beyan ettiği rapor ya da belgenin bir örneği Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacak. Bu öğrencilere ait özür durumlarını gösteren belgeler EĞİTEK Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecek. -SINAV GİRİŞ BELGESİ- Fotoğraflı sınav giriş belgesi, SBS için 24 Mayıs, PYBS 5, 6, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için 19 Nisan'da, SBS için 24 Mayıs'ta ''http://www.meb.gov.tr'' veya ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. Adaylar başvuru ve tercih dönemlerinde okul müdürlüğüne, kılavuz çıktıları için başvurmayacak. Talep eden öğrenci kendi imkanları ile kılavuz çıktısı ''http://oges.meb.gov.tr'' adresinden alabilecek. İnternet bağlantısı olmayan veya başvuru süresince teknik bir sebeple internet bağlantısı çalışmayan okullar, en yakın ADSL bağlantısı olan bir başka okuldan veya bağlantı sorunu olmayan ilçe veya il milli eğitim müdürlüğünden başvuru onaylama işlemlerini yapacak. -E-OKUL'DAKİ YABANCI DİL ESAS ALINACAK- Öğrenciler e-okul sisteminde kayıtlı olan yabancı dil testini cevaplayacak. Öğrencilerin yabancı dil testlerinin değerlendirilmesinde, 25 Mart 2011 tarihinde e-okul sistemine kayıtlı yabancı dili esas alınacak. Bu sebeple bu tarihten sonra sistemde yapılan değişiklikler dikkate alınmayacak. SBS'de ilköğretim 8. sınıf öğrencilerine 100 soru için 120 dakika; ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine ise 90 soru için 110 dakika süre verilecek. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala özürlü öğrenciler hariç sınav salonundan kimse çıkarılmayacak. Sınav salonunda tek aday kalmayacağından dolayı en az 2 aday bırakılacak. İlköğretim 8. sınıf SBS sonuçları 7 Temmuz 2011'de, 7. sınıf SBS sonuçları ile 7. ve 8. PYBS sonuçları ise 5 Ağustos 2011'de ilan edilecek.