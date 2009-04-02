SBS’ye başvuru için ek süre

Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) çeşitli nedenlerle başvuramayan öğrenciler için ek süre tanındı. Başvurular 6-10 Nisan tarihlerinde yapılabilecek.



MEB'den yapılan yazılı açıklamada, 6-7 ve 13 Haziran tarihlerinde yapılacak SBS'ye başvuruların, 2-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirildiği anımsatıldı.



SBS'ye geçen yıla oranla daha yüksek sayıda başvuru yapılmasına karşın başvuru döneminde ülkenin bir kısmını etkisi altına alan yoğun kış şartları sebebiyle banka şubesi bulunmayan yerleşim yerlerinde yaşayan öğrencilerin ilgili banka şubelerine ulaşmakta güçlük yaşadıkları belirtildi.



Öğrencilerin iradeleri dışında gelişen bir sebepten dolayı mağdur olmamaları için 6-10 Nisan tarihlerinde ek başvuru alınacağı bildirilen açıklamada, bu sınavlara katılmayan öğrencilerin ileride karar değiştirdiklerinde telafisi güç kayıplara uğradıkları vurgulandı.



Geçen yılki uygulamanın aksine başvuru döneminde müracaat etmeyenlerin sınavlara alınmayacağına işaret edilen açıklamada, bu konuda ilköğretim okullarının yöneticilerinin başvuruda bulunmayan öğrencileri tespit ederek aileleriyle temasa geçeceği kaydedildi.



Açıklamada, 10 TL sınav ücretini veremeyecek öğrenciler için çevre imkanları, okul aile birlikleri ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından destek sağlanmaya çalışılacağı da belirtildi.

