T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SBS’ye başvuru için ek süre

SBS’ye çeşitli nedenlerle başvuramayan öğrenciler için ek süre tanındı. Başvurular 6-10 Nisan tarihlerinde yapılabilecek.

02 Nisan 2009 03:00

Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) çeşitli nedenlerle başvuramayan öğrenciler için ek süre tanındı. Başvurular 6-10 Nisan tarihlerinde yapılabilecek.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, 6-7 ve 13 Haziran tarihlerinde yapılacak SBS'ye başvuruların, 2-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirildiği anımsatıldı.

SBS'ye geçen yıla oranla daha yüksek sayıda başvuru yapılmasına karşın başvuru döneminde ülkenin bir kısmını etkisi altına alan yoğun kış şartları sebebiyle banka şubesi bulunmayan yerleşim yerlerinde yaşayan öğrencilerin ilgili banka şubelerine ulaşmakta güçlük yaşadıkları belirtildi.

Öğrencilerin iradeleri dışında gelişen bir sebepten dolayı mağdur olmamaları için 6-10 Nisan tarihlerinde ek başvuru alınacağı bildirilen açıklamada, bu sınavlara katılmayan öğrencilerin ileride karar değiştirdiklerinde telafisi güç kayıplara uğradıkları vurgulandı.

Geçen yılki uygulamanın aksine başvuru döneminde müracaat etmeyenlerin sınavlara alınmayacağına işaret edilen açıklamada, bu konuda ilköğretim okullarının yöneticilerinin başvuruda bulunmayan öğrencileri tespit ederek aileleriyle temasa geçeceği kaydedildi.

Açıklamada, 10 TL sınav ücretini veremeyecek öğrenciler için çevre imkanları, okul aile birlikleri ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından destek sağlanmaya çalışılacağı da belirtildi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24