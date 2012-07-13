SBS'de dereceye giren Şevval Çelik'in sınav kağıdı kayboldu

Son iki yıl SBS’de 500 tam puan alarak dereceye giren Melike Şevval Çelik’in sınavı, cevap kağıdının kaybolması nedeniyle iptal oldu.

2010 ve 2011 Seviye Belirleme Sınavı’nda (SBS) 500 tam puan alarak dereceye giren Özel Çamlıca Bilfen Koleji öğrencisi Melike Şevval Çelik, bu sene girdiği sınavda büyük şok yaşadı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; SBS’ye giren Melike Şevval Çelik’in sınavı iptal oldu.

Çelik’in ailesi durumun düzeltilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Yetkililer, sınav kağıdının bakanlığa ulaşmadığını bildirdi. Sınava girdiği tespit edilen Çelik’in, cevap kağıdının kaybolduğu öğrenildi.

Öte yandan, Melike Şevval Çelik’in ailesi ve okulu, hatanın düzeltilmesi için yetkili makamlara müracaatlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı’na konuyla ilgili bir mail gönderen Çelik ailesi, yardım istedi.

Söz konusu mailde “Sadece Bakanlığa itiraz dilekçesine 10 günde cevap gelirken, idari davalarla sonucu bekleyene kadar iş işten geçmiş olacak. Geceli gündüzlü tam puan almak için çalışan öğrencinin hakkının karşılığı, sınav cevap kağıdının yetkili ve sorumlu kişilerce kaybedilmesi yüzünden yenmiş oluyor” ifadeleri yer aldı.