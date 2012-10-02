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SBS'de 100 bin adayın sınav sonucu değişebilir!

Mahkeme, SBS'de yerleştirme sistemindeki hata yüzünden açıkta kaldığını söyleyen adayı haklı buldu. Bu hatayla birlikte 100 bin adayın sınav sonucu değişebilir

02 Ekim 2012 11:43

Fen ve Anadolu liselerinin de yer aldığı liselere, Seviye Belirleme Sınavı (SBS) esas alınarak yapılan yedek yerleştirmenin hatalı olduğu ortaya çıktı. Sistemin otomatik olarak yaptığı yedek yerleştirme sonucunda, hiçbir okula giremeyen Turan Mert Duran isimli öğrenci itiraz etti ve haklı bulundu. Yargının Duran’a ilişkin aldığı karar, yedek yerleştirme sistemini baştan sona etkileyebilecek nitelikte.

Turan Mert Duran isimli öğrenci, 2012 yılı SBS’de 440.218 puan aldı. 10 tercih hakkından 9’unu kullandı. Yerleştirme işlemleri sonucunda tercihlerinin hiçbirine ‘asil olarak’ yerleşemeyince otomatik sistemle üç liseye yedek olarak yerleştirildi.

Sistem, yedek sıralaması yaparken okulların asıl kontenjanını 3 katı olarak belirliyor. Duran da bu yerleştirme sonucunda tercih listesinde 5, 6 ve 7’nci sıralarda bulunan okulların listelerinde, sırasıyla 419, 301 ve 267 numaralı yedek aday olarak yer aldı. Hiçbirine yerleşemedi. 3 yedek hakkı dolduğu için diğer tercihleri de dikkat alınmadı.

 

Yerleştime hatalı ve hukuka aykırı bulundu

 

Mahkeme  kılavuzda yedek listesinin “tüm tercihler dikkate alınarak” yapılacağının yer aldığını ancak “yerleştirmelerin tercihlerin önceliği esas alınarak yapılacağı” yönünde bir ibare bulunmadığını tespit etti. Mahkeme bu nedenle yerleştirmeyi hatalı ve hukuka aykırı buldu.

Haberin tamamı radikal.com.tr

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