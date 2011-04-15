-SBS VE POLİS KOLEJİ SINAVINA EK SÜRE ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Seviye Belirleme Sınavı ile Polis Koleji Sınavı'na zamanında başvuramayan adaylar için ek başvuru süresi tanıdı. Buna göre, başvuru işlemleri 18-22 nisan 2011 tarihleri arasında yapılabilecek. MEB'den yapılan açıklamada, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Seviye Belirileme Sınavları'nın 8. sınıflar için 4 Haziran 2011 ve 7. sınıflar için 5 Haziran 2011 tarihlerinde, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde aynı anda Türkiye saati ile 10.00'da gerçekleştirileceği hatırlatıldı. SBS için başvuruların 7 Mart 2011 tarihinde başladığı, 25 Mart 2011 tarihinde ise sona erdiğinin belirtildiği açıklamada, ''Bazı öğrencilerimizin başvurularını yapamadıkları ALO EĞİTİM hattı aracılığı ile veya bizzat Bakanlığımıza gelerek iletilmekte ve ek başvuru süresi talep edilmektedir'' denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Bakanlığımız tarafından, öğrencimizin geleceği açısından önemli olan böyle bir talebin karşılanması amacıyla, sınav başvurularını yapamayan öğrencilerimizin başvuru işlemlerinin yapılabilmesi için 18–22 Nisan tarihleri arasında SBS ve Polis Koleji Sınavı için ek başvuru süresi tanımıştır. Sınav öncesi işlemler sebebiyle 18–22 Nisan 2011 tarihleri arasında yapılacak başvurulardan sonra, herhangi bir başvuru imkanı verilmesi söz konusu olamayacaktır. Bu sebeple daha önce SBS ve Polis Koleji Sınavı başvurusunu yapamayan öğrencilerimizin bu dönemde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.'' SBS başvuruları için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıflar Bankası şubelerine 10 TL sınav harcı yatırılması gerekiyor.