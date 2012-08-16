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SBS sonuçları bugün açıklanıyor

24 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulan SBS sonuçları bir hafta önceden açıklanacak

16 Ağustos 2012 21:43

Tercih süreci 8 Ağustos’ta biten Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerleştirme sonuçları 24 Ağustos Cuma yerine bugün açıklanacak

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, ortaöğretime geçiş sistemi çerçevesinde öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmeleri için yaptıkları tercihlerin 1-8 Ağustos 2012 tarihleri arasında alınacağı, ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçlarının ise 24 Ağustos'ta açıklanacağının duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “2012 yerleştirme sonuçları öngörülen tarihten daha önce tamamlandığı için, 17 Ağustos'ta açıklanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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