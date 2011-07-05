-SBS SONUÇLARI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları, 7 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye'de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te düzenlenen sınava 1 milyon 70 bin 148 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi katılmıştı. Öğrencilere 100 soru yöneltilmiş ve 120 dakika süre verilmişti. Öğrenciler katıldıkları sınavın sonuçlarını ''http://www.meb.gov.tr'' ile ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinden öğrenebilecek. Sınav sonuç bilgisi kısmında öğrenciler sınav ve yerleştirme puanları ile yüzdelik dilimlerini ve başarı sıralarını görebilecek. Sınav sonuçları öğrencilere ayrıca postayla gönderilmeyecek. Öğrencinin sınav sonuç bilgileri, kayıt hakkı kazandığı okulun ekranından izlenebildiği için kayıt yaptırırken ayrıca sonuç belgesi talep edilmeyecek. Okul müdürlükleri, velinin talep etmesi durumunda internet adreslerinden sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak, onaylayıp mühürleyerek imza karşılığı öğrenciye verecek. Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP) 196 ve üzerinde olan öğrenciler tercih işlemi yapabilecek. OYP'si 196'nın altında olan öğrenciler tercihte bulunamayacak. SBS 8. sınıf sonuçlarına göre, fen, sosyal bilimler, Anadolu liseleri; teknik ve endüstri meslek liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri (Anadolu teknik lisesi, Anadolu meslek lisesi programları), tapu ve kadastro Anadolu meslek lisesi, tarım Anadolu meslek ve tarım meslek lisesi, denizcilik Anadolu meslek lisesi ve denizcilik Anadolu teknik lisesi, kız teknik ve meslek liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri (Anadolu kız teknik lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu kız meslek Lisesi, Anadolu meslek lisesi programları); ticaret meslek liseleri (Anadolu ticaret meslek lisesi, Anadolu iletişim meslek lisesi, adalet meslek lisesi programı), otelcilik ve turizm meslek liseleri (Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesi programı), Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu imam-hatip liseleri ile Anadolu sağlık meslek liselerine öğrenci yerleştirilecek. -TERCİH İŞLEMLERİ- SBS'yi kazanan öğrenciler, 8-20 Temmuz'da bu okullar arasından başvuru koşullarını da dikkate alarak tercih işlemlerini yapabilecek. Bu yıl sadece bir kez tercih başvurusu alınacağı ve başvuru yapıldıktan sonra değiştirilmeyeceği için adayların okumak istedikleri okulları seçerken çok dikkatli olmaları isteniyor. Adaylar, tercihlerini bir önceki yılın okul taban puanlarını dikkate alarak yapabilecek. Bir öğrenci 12 okul tercih edebilecek ve tercihler sonradan değiştirilmeyecek. Tercihler, öğrenci velisi tarafından http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerindeki okulların tercih kodlarına göre bireysel olarak yapılacak. Bireysel tercih yapamayanlar için okul müdürlükleri tercih işlemlerini, velinin doldurup imzalayarak verdiği ''Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu''na bağlı kalarak veli adına yapacak. Okul müdürlükleri tercih formunu elektronik olarak onaylanacak. Tercihlerle ilgili her türlü düzeltme, elektronik onaylamadan önce yapılacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacak. Tercihlerin elektronik ortamda hatasız, eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme e-kılavuzuna uygun doldurulması gerekiyor. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacak. Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem ve bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli yapılacak. -DÖRT KEZ YEDEK YERLEŞTİRME- OYP'ye göre tercih yapacak her öğrenci, okul-aile birliğine makbuz karşılığı 5 TL yatıracak. Tercih başvuruları değerlendirilecek ve öğrenciler, OYP üstünlüğü esasına göre önceden belirlenmiş kontenjanlara yerleştirilecek. Liselere yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2011'de açıklanacak. Asıl listeden kayıtlar 1-5 Ağustos'ta yapılacak. 6 Ağustos'tan itibaren ise yedek listelere geçilecek ve dört kez yedek listeden yerleştirme gerçekleştirilecek. Dördüncü yedek listeden kayıtlar 5-9 Eylül'de yapılacak. Yedek yerleştirme yapılacak okulların kontenjan sayıları, asıl kontenjan sayısının 8 katı alınarak belirlenecek. Özel okullar için yedek kontenjan belirlenmeyecek. Öte yandan, ilköğretim 7. sınıfların katıldığı SBS sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.