-SBS SONUÇLARI CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - İlköğretim 7. sınıf öğrencileri için son kez düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları 5 Ağustos Cuma günü açıklanacak. SBS, 5 Haziran 2011 tarihinde 1 milyon 97 bin 503 ilköğretim 7. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleşmişti. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup sonuçlar ''http://www.meb.gov.tr'' ile ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinde yayımlanacak. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na (PYBS) başvuran ilköğretim 7. sınıf öğrencileri ayrı bir sınava girmediği için bu adayların PYBS sonuçları ise girdikleri SBS sonucuna göre hesaplanacak.