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Yaşam

SBS sonuçları açıklanıyor

SBS sonuçları 8 Temmuz Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde açıklanacak.

06 Temmuz 2010 03:00

T24- İlköğretim 8. sınıf öğrencisi yaklaşık 1 milyon 18 bin adayın girdiği Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları, 8 Temmuz Perşembe günü açıklanacak.


Adaylar sınav sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden öğrenebilecek.


İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin tercihleri, 9-23 Temmuz tarihleri arasında okul müdürlükleri tarafından alınacak. Öğrenciler 12 tercih yapabilecek.


Yerleştirme sonuçları da 29 Temmuz tarihinde ilan edilecek.    


Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, ''http://www.meb.gov.tr'' ile ''http://oges.meb.gov.tr'' internet adreslerinde ilan edilecek.    


Öğrencinin sınav sonuç bilgileri, kayıt hakkı kazandığı okulun ekranından izlenebildiğinden kayıt sırasında ayrıca sonuç belgesi talep edilmeyecek.


Okul müdürlükleri velinin talep etmesi durumunda, internet adreslerinden sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak, onaylı ve mühürlü imza karşılığı öğrenciye verecek.


İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin girdiği SBS'ler 6 Ağustos 2010 tarihinde açıklanacak.

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