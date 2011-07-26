-SBS SONUÇLARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Seviye Belirleme Sınavı'nı (SBS) kazanarak, tercihte bulunan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ''www.meb.gov.tr'' ve ''https://e-okul.meb.gov.tr'' internet adresinden öğrenilebilecek. 2011 yılı OYP'ye göre dereceye giren ilk 10 öğrencinin kazandığı okullar şöyle: 1. Sinem Sınmaz, İzmir Atatürk Lisesi 2. Emre Kızıltuğ, İzmir Özel Yamanlar Fen Lisesi 3. Yağmur Kasap, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi 3. Seniha Begüm Şentop, İstanbul Lisesi 4. Ayhan Okçal, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi 5. Deniz Sönmez, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi 6. Abdullah Sami Koç, Ankara Özel Samanyolu Fen Lisesi 7. Büşra Fidanoğlu, İzmir Özel Yamanlar Fen Lisesi 8. Ilgın Yaren Demirkesen, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi 9. Yiğit Korkmaz, İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 10. Berat Mert Albaba, Ankara Fen Lisesi