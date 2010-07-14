-SBS ŞAMPİYONUNA BİLGİSAYAR MANAVGAT (A.A) - 14.07.2010 - SBS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Manavgat Koleji öğrencisi Mustafa Kurucu'ya, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin tarafından gönderilen dizüstü bilgisayar, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay tarafından teslim edildi. Manavgat Koleji'nde düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, Mustafa Kurucu'nun 6, 7 ve 8'inci sınıflarda yapılan SBS'lerin üçünden de 500'er tam puan aldığına dikkati çekti. Kurucu'nun aldığı başarılı sonuçlarla Türkiye birincisi olduğunu belirten Gülay, öğrencinin anne ve babasını kutladı. Bu başarının tesadüfen ortaya çıkmadığına değinen Osman Nuri Gülay, şöyle konuştu: ''Belli ki Mustafa çok sistemli çalışması, dersleri dinlemesi ve özellikle her gün kitap okuyarak derslere başlamasıyla bu dereceyi yakaladı. TBMM Başkanımız ve Antalya Milletvekilimiz Mehmet Ali Şahin de konuyu öğrendiği zaman özel kalemi vasıtasıyla beni aradı ve Mustafa'ya bir dizüstü bilgisayar göndereceğini, bunu da kendisi adına çocuğumuza vermemizi istedi. Biz de onun adına Mustafa'ya hediye ediyoruz. Buradan Meclis Başkanımıza, eğitime ve ilimize vermiş olduğu destekten dolayı da teşekkür ediyoruz.'' Gülay, daha sonra TBMM Başkanı Şahin'in gönderdiği dizüstü bilgisayarı Mustafa Kurucu'ya teslim etti. Gülay, paketin içinden çıkan, TBMM Başkanı Şahin'in kutlama mesajını da Kurucu'ya okuttu. Şahin, mesajında şunları kaydetti: ''SBS 8. sınıflarda tüm soruları cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmandan dolayı tebrik ediyorum. Elde etmiş olduğun bu başarı beni bir Antalya Milletvekili olarak oldukça mutlu etmiştir. Senin gibi kendini yetiştirmiş, umut saçan gençlerimizin varlığı geleceğimiz açısından umudumuzu artırmaktadır. Bu başarın bizlere büyük güç ve moral vermiştir. Hayatın boyunca başarılı olmanı ve hayallerini gerçekleştirmeni diliyorum.'' İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay da Mustafa Kurucu'yu altın ile ödüllendirdi.