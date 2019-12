SBS öncesi son viraj

Sınava bir ay kala eksiklerinizi gidermenin ve öğrendiklerinizi tekrar etmenin zamanı geldi. Tüm konuları baştan sona çalışmak yerine deneme sınavları yaparak seviyenizi ölçebilirsiniz.



Ortaöğretime geçişte Seviye Belirleme Sınavı’na girecek öğrenciler için sayılı günler kaldı. Aylardır sınava solukluk hazırlanan öğrenciler, son birkaç haftada çalışma düzenlerini tekrar gözden geçirmeli.



Eksikler belirlenmeli ve kalan sürede yüksek bir motivasyonla çalışmaya devam edilmelidir. Öğrencilerin bir kısmı, yıl içinde yoğun bir çalışma temposu geçirdikleri için, sınavdan önceki son birkaç haftada derslere yoğunlaşmada problem yaşayabilirler. Burada bilinmesi gereken önemli bir nokta var: Sınavdan önceki son virajda çalışmayı bırakmayan ve yeniden çalışmalarını düzenleyen öğrenciler, diğerlerine göre birkaç adım öne çıkabiliyorlar. Tam tersine rehavete kapılıp ders çalışmayı azaltanlar ise başarısız olabiliyor. O halde motivasyonunuzu tekrar sağlamanız gerekiyor.



Ümitsizliğe kapılmak yanlış



İstediğiniz okulu kazanma konusunda ümitsizliğe kapılmayın ve olumlu düşünün. Başaracağınıza inanarak çalışın. Deneme sınavlarında aldığınız bazı başarısız sonuçlara bakıp yılmayın. Hedefinizi gözden geçirin ve ders çalışma programınızı tekrar düzenleyin. Özellikle son bir ay, tekrar yapmaya özen gösterin. Son haftalarda ders çalışırken; hiç bilmediğiniz konulara değil, iyi bildiğiniz, ama unutmuş olduğunuz bölümlere ve konulara çalışın. Tekrar yaparken çok iyi bildiğiniz konular üzerinde fazla vakit kaybetmeyin. Bütün konuları baştan sona çalışmayı denemeyin. Bu size vakit kaybettirebilir. Onun yerine, eksik olduğunuz yerleri belirleyip onlar üzerinde yoğunlaşın.



Her gün bir deneme sınavı



Aylardır yaptığınız sınav hazırlıkları sona yaklaştığında, zaman zaman sınavla ilgili motivasyonunuz azalabilir. Eğer deneme sınavlarını ciddiye alırsanız, kaybolan motivasyonu yeniden kazanabilirsiniz. Sınavdan iki-üç ay önce, her hafta bir deneme sınavı çözmek uygun olabilirdi. İlerleyen haftalarda bu sayıyı artırabilir, sınava yakın haftalarda her gün bir deneme sınavı çözebilirsiniz. Çözdüğünüz her deneme sınavını, gerçek sınavın bir tür provası olarak görmeniz gerekir. Bu sayede sınavlar daha öğretici olabilir.



Test atmosferi önemli



Denemeler gelişigüzel ortamlarda, herhangi bir süre konmadan yapıldığında tam bir prova niteliği taşımaz. Elden geldiği kadar sınav ortamına benzer atmosferlerde deneme sınavı uygulaması yapmaya gayret edin. Evde deneme sınavı çözecekseniz, gerçek sınavdaki soru kalitesine yakın kaynakları kullanmaya özen gösterin. Çalışma odanızda ya da çalışma köşenizde, gerçek bir sınav gibi, kurallarına uygun şekilde, ara vermeden denemeyi çözmeniz gerekir.



Kendinize süre verin



Seviye Belirleme Sınavı; öğrencinin çok yönlü olarak ölçme ve değerlendirmesini yapmayı amaçlayarak yenilenen Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin sınav sürecini oluşturmaktadır. Sizler de deneme sınavlarını tıpkı SBS de olacağı gibi ciddiyetle çözün. Gerçek sınavda neler yapmanız gerekiyorsa, denemelerde de onları yapın. Sınav süresine uymaya dikkat edin. Her denemenin ardından, yapamadığınız ya da yanlış yaptığınız soruları teker teker inceleyin ve çözümünü öğrenin. Piyasada satılan deneme kitapları, öğrencisi olduğunuz dersanenin düzenlediği deneme sınavları ve ülke genelinde yapılan denemeler önemli deneme sınavı kaynaklarıdır. Özellikle ülke genelinde yapılan sınavlara katılmak sınav tecrübenizi artıracaktır.



2008 resmi Fen Liseleri top TOP 10



Okul Adı Kont. Tipi Kont. Sayısı Taban Puan Genel Başarı Yüzdelik



Ankara Fen Lisesi İng.Karma 96 493,982 519 0,06



İzmir Fen Lisesi İng.Karma 72 493,457 757 0,09



İstanbul Atatürk Fen Lisesi İng.Karma 96 492,27 1153 0,14



Aydın Fen Lisesi İng.Karma 48 488,837 1539 0,19



Adana Fen Lisesi Ing.Karma 96 488,403 1718 0,21



Manisa Halil Kale Fen Lisesi İng.Karma 48 487,876 1828 0,22



Konya- Meram Fen Lisesi İng.Karma 72 487,205 2044 0,25



Bursa Ali O. Sönmez Fen Lisesi İng.Karma 96 485,751 2703 0,33



Denizli Erbakır Fen Lisesi İng.Karma 72 485,751 2704 0,33



Kayseri Fen Lisesi İng.Karma 96 484,347 3028 0,37



2008 ÖZEL FEN LiSELERi TOP 10 (KAZANAN SON ADAYA GÖRE)



iL ADI KONTENJAN ADI KONTENJAN TABAN PUAN BASARI SIRASI YUZDiLiMi



İstanbul Bahçeşehir Fen Ve Tek. Lis. 24 499,586 227 0,03



Ankara Samanyolu Fen Lisesi 24 494,432 473 0,06



İstanbul Büyükçekmece Fatih Fen Lisesi 24 493,436 771 0,09



Ankara Samanyolu C. Şaşmaz Fen Lis. 24 488,837 1520 0,19



İzmir Yamanlar Fen Lisesi 48 488,728 1616 0,2



İstanbul Topkapı Fetih Fen Lisesi 12 486,605 2452 0,3



Ankara Ahmet Ulusoy Fen Lisesi 24 485,572 2792 0,34



Konya Büyükkoyuncu Fen Lisesi 20 484,962 2942 0,36



Samsun Feza Fen Lisesi 24 482,565 3411 0,42



Bursa Nilufer Fen Lisesi 24 481,264 3975 0,49



2008 ANADOLU LiSELERi TOP 10



iL ADI KONTENJAN ADI KONTENJAN TABAN PUAN BASARI SIRASI YÜZ.DiLiMi



İSTANBUL Galatasaray Lisesi (Fra.) 100 495,602 403 0,05



İSTANBUL İstanbul Lisesi (Alm.) 180 494,303 907 0,1



İSTANBUL Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi 180 490,306 1802 0,21



İSTANBUL Huseyin Avni Sözen And. Lisesi 150 483,449 4247 0,49



ANKARA Atatürk Anadolu Lisesi 300 483,284 4329 0,49



İSTANBUL Kadıköy Anadolu Lisesi 210 482,002 4890 0,56



İSTANBUL Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Alm.) 180 478,662 6553 0,75



İSTANBUL Beşiktaş Sakıp Sabancı And. Lisesi 120 478,629 6571 0,75



İSTANBUL Adnan Menderes Anadolu Lisesi 150 478,19 6746 0,77



ANKARA Gazi Anadolu Lisesi 270 477,513 7122 0,81



Giriş belgesi okuldan alınacak



2009 SBS tüm sınav merkezlerinde saat 10.00’da merkezi sistemle, aynı anda yapılacak. Polis Kolejine girmek isteyen öğrenciler 2009 yılı SBS’ ye girmek zorunda. SBS fotoğraflı sınav giriş belgesi 6’ncı sınıf için 01 Haziran 2009, 7’nci ve 8’inci sınıflar için 25 Mayıs 2009 tarihinde http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden okul müdürlükleri tarafından kesinlikle renkli alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. Öğrencilere fotoğraflı sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini başvuru yaptığı okul müdürlüklerinden alabilecektir.