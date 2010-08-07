-SBS BİRİNCİSİNDEN 500 TAM PUAN ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre Antalya Özel Manavgat İlköğretim Okulu öğrencisi Mustafa Kurucu son üç yılın sınav ve okul başarı puanlarına göre 500 tam puan alarak birinci oldu. Mİlli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi çerçevesinde Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) ile öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıflardaki SBS puanı ve Yıl Sonu Puanlarına dayalı olarak her yıla ait Sınıf Puanlarının birleştirilmesiyle hesaplama yaptı. Bu hesaplamaya göre, Antalya Özel Manavgat İlköğretim Okulu öğrencisi Mustafa Kurucu 500 tam OYP ile sınavın şampiyonu oldu. Sonuçlara göre, altıncılığı 2 öğrenci, sekizinciliği 4 öğrenci paylaştı. Dereceye girenlerin çoğunluğu özel okullardan çıktı. Alınan bilgiye göre, sınavda ilk 10 dereceye giren öğrenciler, okulları ve puanları şöyle: 1. Antalya Özel Manavgat İlköğretim Okulu'ndan Mustafa Kurucu (500.000 puan) 2. Yalova Özel Yalova Bahçeşehir İlköğretim Okulu'ndan Hüma Gülseçgin (499.747 puan) 3. İstanbul Özel Alev İlköğretim Okulu'ndan Umutcan Gölbaşı (499.653 puan) 4. Kocaeli Başiskele Özel Erkul Tunagür İlköğretim Okulu'ndan Ahmet Erdem Çetintaş (499.012 puan) 5. Giresun Özel Çağrı İlköğretim Okulu'ndan Mehmet Taha Dinç (498.969 puan) 6. İstanbul Başakşehir Özel Çınar İlköğretim Okulun'dan Fatma Köroğlu (498.889 puan) 6. Ankara Keçiören Özel Hasan Tanık İlköğretim Okulu'ndan Ömer Furkan Parmak (498.889 puan) 7. Konya Ereğli TED Özel Ereğli İlköğretim Okulu'ndan Ali Sarıca (498.808 puan) 8. Ankara Yenimahalle Özel Yüksel Sarıkaya İlköğretim Okulu'ndan Aybüke Yarıktaş (498.761 puan) 8. Kocaeli Darıcı Özel Darıca Çırağan İLköğretim Okulu'ndan Cemal Erat (498.761 puan) 8. Erzincan Özel Otlukbeli İlköğretim Okulu'ndan Ali Yumuk (498.761 puan) 8. Bursa Osmangazi Özel İnal Ertekin Ana ve İlköğretim Okulu'ndan Onur Serin (498.761 puan) 9. Gaziantep Şehitkamil Özel Sanko İlköğretim Okulu'ndan Ahmet Bayer Yılmaz (498.724 puan) 10. İzmir Ödemiş İlköğretim Okulu'ndan Musta Sümer (498.473 puan)