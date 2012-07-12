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SBS birincisi Mersin'den

Milli Eğitim Bakanlığı, SBS sonuçlarını açıkladı

12 Temmuz 2012 12:06

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin girdiği Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) sonuçları açıklandı. TED Mersin Özel İlköğretim Okulu'ndan Nezihe Ezgi Menzi birinci oldu.

9 Haziran'da yapılan sınava  katılan adaylar 2012 SBS sonuçlarını kimlik numaralarıyla http://sbs2012.meb.gov.tr/ adreslerinden öğrenebilecek.

Sınava ilişkin sayısal bilgilere bakıldığında sınava 1 milyon 98 bin 285  aday başvuruda bulundu. Sınava giren aday sayısı ise 1 milyon 75 bin bin 533  olarak belirlendi. 17 adayın ise sınavı iptal edildi. 

Yerleştirme sonuçları 24 Ağustos'ta

İkili kopyadan iptal edilen test sayısı 468 olurken, yine ikili kopyadan  bazı testleri iptal edilen aday sayısı ise 403 olarak tespit edildi.
       
2012 SBS'de tüm soruları doğru yapan öğrenci sayısı 677 iken, sınıf puanı  500 olan öğrenci sayısı 449 olarak belirlendi.

2012'ye göre tercih yapabilecek öğrenci sayısı 1 milyon 42 bin 148 oldu.  2012 OYP'ye göre bir kişi birinci olurken, 18 kişi ikinci, bir kişi de üçüncü  oldu.

Üç yıl boyunca tüm soruları doğru yapan öğrenci sayısı 21, sınıf puanı  500 olan öğrenci sayısı ise 18 olarak tespit edildi.

OYP'ye ilk 10'a giren öğrenciler şöyle:

TED Mersin Özel İlköğretim Okulu'ndan Nezihe Ezgi Menzi (Uluslararası  satranç yarışmasında 2. olduğundan ek puan aldı) 507.424 puanla birinci oldu.

İstanbul Avcılar Özel Ataşehir Doğa İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Rozerin  Akkuş, İzmir Çiğli Özel Çakabey İlköğretim Okulu'nden 500.000 puanla Yiğit Atay, Sakarya Serdivan Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel İlköğretim Okulu'ndan 500.000  puanla Ahmet Atıl Aygün, Antalya Özel Manavgat Bahçeşehir İlköğretim Okulu'ndan  500.000 puanla İçten Bozkurt, Adana Seyhan Özel Burç Çukurova İlköğretim  Okulu'ndan 500.000 panla Kartal Kaan Bozdoğan, İstanbul Beşiktaş Özel Şişli  Terakki İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Tolga Ferdi Çalışır, Mersin  Yenişehir Piri Reis İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Muhammet Yusuf Efe,  İstanbul Sarıyer İSTEK Özel Kemal Atatürk İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla  Deniz Enfiyeci, Isparta Merkez Halıkent İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla  Hasan Karakelle, İstanbul Üsküdar Özel BİLFEN Koşuyolu İlköğretim Okulu'ndan  500.000 puanla Dolunay Kocabağ, İstanbul Bağcılar Özel Güneşli Okyanus İlköğretim  Okulu'ndan 500.000 puanla Ali Umut Kılıç, Ankara Çubuk Özel Yükselen İlköğretim  Okulu'ndan 500.000 puanla Rabia Maşaoğlu, İstanbul Üsküdar Özel Çamlıca Çoşkun  İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Mehmet Ali Özdemir, İstanbul Ümraniye Özel  Atakent Doğa İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Merve Özkılıç, İzmir Bornova  Özel Bornova İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Berke Saat, İstanbul Ataşehir  Özel Ataşehir Doğa İlköğretim okulu'ndan 500.000 puanla İbrahim Emre Sağlam,  İstanbul Bağcılar Yıldıztepe İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Hakan Taş,  Çanakkale Özel İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Cem Ünüvar ikinciliği  paylaştı.

Ankara Çankaya Rauf Orbay İlköğretim Okulu'ndan 499.995 puanla İrem Akçal  üçüncü, Kayseri Talas Özel Tevfik Kuşoğlu İlköğretim Okulu'ndan 499.914 puanla  Mert Gökduman dördüncü, Gaziantep Şehitkamil Özel Gaziantep Koleji Vakfı  İlköğretim Okulu'ndan 499.654 puanla Büşra Abdulkadiroğlu beşinci oldu.

Elazığ Merkez Özel Yavuz Selim-Mustafa Sabuncu İlköğretim Okulu'ndan  Abdullah Çaycıoğlu 499.539 puanla altıncı, Malatya Yeşilyurt Özel İbrahim Yücel  İlköğretim Okulu'ndan 499.488 puanla Erensu Mengüşoğlu yedinci, Adana Seyhan Özel  Burç Çukurova İlköğretim Okulu'ndan 499.034 puanla Kaan Ersin Adım, İstanbul  Ümraniye Özel Atakent Doğa İlköğretim Okulu'ndan 499.034 puanla Hasan Deniz  Altuntaş, İstanbul Eyüp Dede Korkut İlköğretim Okulu'ndan 499.034 puanla Ayça  Becerir, Bursa Nilüfer Özel İlkbahar İlköğretim Okulu'ndan 499.034 puanla Alperen  Demirel, İstanbul Bağcılar Özel Güneşli Okyanus İlköğretim Okulu'ndan 499.034  puanla Muhittin Kıraman, Kütahya Gediz 1 Eylül İlköğretim Okulu'ndan 499.034  puanla Gülden Önder, Konya Karatay Cengiz Topel İlköğretim Okulu'ndan 499.034  puanla Asena Gökçe Özyiğit, İstanbul Özel Ataşehir BİLFEN İlköğretim Okulu'ndan  499.034 puanla Ahenk Zeynep Sayın, Isparta Merkez Özel Altınbaşak Bedirayhan  İlköğretim Okulu'ndan 499.034 Şeyma Ceren Şenyiğit sekizinci, Osmaniye Merkez  Özel Bilge Atabey İlköğretim Okulu'ndan 499.031 puanla Elif İdil Aydın dokuzuncu,  Eskişehir Odunpazarı Melahat Ünügür İlköğretim Okulu'ndan 499.003 puanla Ayça  Düzgüner onuncu sırada yer aldı.

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