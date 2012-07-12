SBS birincisi Mersin'den

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin girdiği Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) sonuçları açıklandı. TED Mersin Özel İlköğretim Okulu'ndan Nezihe Ezgi Menzi birinci oldu.

9 Haziran'da yapılan sınava katılan adaylar 2012 SBS sonuçlarını kimlik numaralarıyla http://sbs2012.meb.gov.tr/ adreslerinden öğrenebilecek.

Sınava ilişkin sayısal bilgilere bakıldığında sınava 1 milyon 98 bin 285 aday başvuruda bulundu. Sınava giren aday sayısı ise 1 milyon 75 bin bin 533 olarak belirlendi. 17 adayın ise sınavı iptal edildi.

Yerleştirme sonuçları 24 Ağustos'ta

İkili kopyadan iptal edilen test sayısı 468 olurken, yine ikili kopyadan bazı testleri iptal edilen aday sayısı ise 403 olarak tespit edildi.



2012 SBS'de tüm soruları doğru yapan öğrenci sayısı 677 iken, sınıf puanı 500 olan öğrenci sayısı 449 olarak belirlendi.

2012'ye göre tercih yapabilecek öğrenci sayısı 1 milyon 42 bin 148 oldu. 2012 OYP'ye göre bir kişi birinci olurken, 18 kişi ikinci, bir kişi de üçüncü oldu.

Üç yıl boyunca tüm soruları doğru yapan öğrenci sayısı 21, sınıf puanı 500 olan öğrenci sayısı ise 18 olarak tespit edildi.

OYP'ye ilk 10'a giren öğrenciler şöyle:

TED Mersin Özel İlköğretim Okulu'ndan Nezihe Ezgi Menzi (Uluslararası satranç yarışmasında 2. olduğundan ek puan aldı) 507.424 puanla birinci oldu.

İstanbul Avcılar Özel Ataşehir Doğa İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Rozerin Akkuş, İzmir Çiğli Özel Çakabey İlköğretim Okulu'nden 500.000 puanla Yiğit Atay, Sakarya Serdivan Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Ahmet Atıl Aygün, Antalya Özel Manavgat Bahçeşehir İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla İçten Bozkurt, Adana Seyhan Özel Burç Çukurova İlköğretim Okulu'ndan 500.000 panla Kartal Kaan Bozdoğan, İstanbul Beşiktaş Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Tolga Ferdi Çalışır, Mersin Yenişehir Piri Reis İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Muhammet Yusuf Efe, İstanbul Sarıyer İSTEK Özel Kemal Atatürk İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Deniz Enfiyeci, Isparta Merkez Halıkent İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Hasan Karakelle, İstanbul Üsküdar Özel BİLFEN Koşuyolu İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Dolunay Kocabağ, İstanbul Bağcılar Özel Güneşli Okyanus İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Ali Umut Kılıç, Ankara Çubuk Özel Yükselen İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Rabia Maşaoğlu, İstanbul Üsküdar Özel Çamlıca Çoşkun İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Mehmet Ali Özdemir, İstanbul Ümraniye Özel Atakent Doğa İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Merve Özkılıç, İzmir Bornova Özel Bornova İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Berke Saat, İstanbul Ataşehir Özel Ataşehir Doğa İlköğretim okulu'ndan 500.000 puanla İbrahim Emre Sağlam, İstanbul Bağcılar Yıldıztepe İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Hakan Taş, Çanakkale Özel İlköğretim Okulu'ndan 500.000 puanla Cem Ünüvar ikinciliği paylaştı.

Ankara Çankaya Rauf Orbay İlköğretim Okulu'ndan 499.995 puanla İrem Akçal üçüncü, Kayseri Talas Özel Tevfik Kuşoğlu İlköğretim Okulu'ndan 499.914 puanla Mert Gökduman dördüncü, Gaziantep Şehitkamil Özel Gaziantep Koleji Vakfı İlköğretim Okulu'ndan 499.654 puanla Büşra Abdulkadiroğlu beşinci oldu.

Elazığ Merkez Özel Yavuz Selim-Mustafa Sabuncu İlköğretim Okulu'ndan Abdullah Çaycıoğlu 499.539 puanla altıncı, Malatya Yeşilyurt Özel İbrahim Yücel İlköğretim Okulu'ndan 499.488 puanla Erensu Mengüşoğlu yedinci, Adana Seyhan Özel Burç Çukurova İlköğretim Okulu'ndan 499.034 puanla Kaan Ersin Adım, İstanbul Ümraniye Özel Atakent Doğa İlköğretim Okulu'ndan 499.034 puanla Hasan Deniz Altuntaş, İstanbul Eyüp Dede Korkut İlköğretim Okulu'ndan 499.034 puanla Ayça Becerir, Bursa Nilüfer Özel İlkbahar İlköğretim Okulu'ndan 499.034 puanla Alperen Demirel, İstanbul Bağcılar Özel Güneşli Okyanus İlköğretim Okulu'ndan 499.034 puanla Muhittin Kıraman, Kütahya Gediz 1 Eylül İlköğretim Okulu'ndan 499.034 puanla Gülden Önder, Konya Karatay Cengiz Topel İlköğretim Okulu'ndan 499.034 puanla Asena Gökçe Özyiğit, İstanbul Özel Ataşehir BİLFEN İlköğretim Okulu'ndan 499.034 puanla Ahenk Zeynep Sayın, Isparta Merkez Özel Altınbaşak Bedirayhan İlköğretim Okulu'ndan 499.034 Şeyma Ceren Şenyiğit sekizinci, Osmaniye Merkez Özel Bilge Atabey İlköğretim Okulu'ndan 499.031 puanla Elif İdil Aydın dokuzuncu, Eskişehir Odunpazarı Melahat Ünügür İlköğretim Okulu'ndan 499.003 puanla Ayça Düzgüner onuncu sırada yer aldı.