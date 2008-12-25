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Yaşam

SBS ayıbında MEB'den geri adım

MEB, yeni bir genelge ile Halk Eğitim Merkezleri'nde ilköğretim öğrencilerine yönelik ücretsiz SBS kursları açılabileceğini açıkladı.

25 Aralık 2008 02:00

Önceki gün 'Milli Eğitim Bakanlığı SBS Hazırlık Kurslarını Yasakladı' haberleri üzerine Bakan Çelik olaya el koydu ve yeni bir genelge yayınlattı

Ekonomik durumları elverişli olmayan öğrencilere Halk Eğitim Merkezleri'nin 'SBS hazırlık kursları' açmasının Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yasaklanması olayına Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik anında el koydu. Bakan Çelik, yeni bir genelge yayınlayarak Halk Eğitim Merkezleri'nin bedava kurs açabileceklerini bildirdi. Valiliklere 18 Aralık'ta gönderilen yazı ile ekonomik durumları elverişli olmayan öğrenciler için halk eğitim merkezlerinin 'SBS hazırlık kursları' açmaması istenmişti.

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