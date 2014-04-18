SBS 2013 iptal edildi, şimdi ne olacak?

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile öğrenci Defne Sena Uzuner tarafından, 2013 yılında yapılan SBS'nin iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne açılan iptal davası sonuçlandı. Mahkeme, 8 Haziran 2013 tarihinde yapılan ve 12 Temmuz 2013 tarihinde açıklanan SBS sonuçlarını yanlış puan hesaplanmasını gerekçe göstererek iptaline karar verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, "SBS hakkında 31 Mart'ta verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından gerekli işlemler yapılmıştır, yeni bir işlem yapmaya gerek yoktur" dedi. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ise "Biz zaten 18.İdare Mahkemesi'nin Ocak ayında aldığı yürütmeyi durdurma kararından sonra, kararın gereğini yerine getirdik. Dolayısıyla bugünkü mahkeme kararı sonrası yapılacak bir işlem bulunmamaktadır." şeklinde konuştu.

1 milyon 112 bin öğrencinin durumu ne olacak?

Aysel Alp'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, CHP Milletvekili Aydın Ayaydın, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin bugün aldığı kararla 2013 yılında yapılan SBS sınavını tümden iptal ettiğini açıkladı. Ayaydın, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, bunun ana karar olduğunu belirterek, sınavın iptali anlamına geldiğini söyledi.

Ankara 18.İdare Mahkemesi, öğrenci Defne Sena Uzuner isimli öğrencinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Aydın Ayaydın, mahkemenin bu kararına karşın Milli Eğitim Bakanlığı'nın itirazı üzerine konuyu ele alan Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin bugün SBS sınavının iptaline karar verdiğini duyurdu.

Bütün öğrencilerin puanları yeniden hesaplanacak

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu karardan haberdar olmadığını, mahkemeden henüz bir tebligat almadıklarını açıkladı. Davaya açan CHP Milletvekili Aydın Ayaydın’ın avukatı Ceylan Türkoğlu ise, bu kararın ardından tüm öğrencilerin puanlarının yeniden hesaplanması gerektiğini belirtti.

Bu durumda sınava giren 1 milyon 112 bin 604 öğrencinin puanı yeniden hesaplanacak.

‘Devlet mağdur edilen çocuklara tazminat ödemeli’

Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin bu kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın itiraz başvurusunu reddettiğini belirterek, bundan sonraki süreçte mağdur olan tüm çocuklara devletin tazminat ödemesi gerektiğini savundu.

Yıldız, tüm bu yaşananların sınav odaklı eğitim sisteminin yarattığı yığınla problemden biri olduğunu belirterek, toplumun tamamının güven duyduğu bir kurum olan ÖSYM'ye AKP iktidarıyla birlikte duyulan güvenin bittiğini söyledi. Yıldız, "Bu saatten sonra ne olacak? Haksızlığa maruz kalan ve bir yıl boyunca hak ettikleri okulda öğrenim göremeyen tüm öğrencilere bu haklarının iade edilmesi gerekir. MEB ve ÖSYM bu çocuklarımıza tazminat ödemelidir. Pardon, deyip geçiştirilemeyecek kadar önemli bir durumla karşı karşıyayız. Bu bir eğitim kaybıdır, puanları eksik hesaplanmış çocukların tamamına tazminat ödenmelidir. Bu çocuklarımız hak ettikleri okullara yerleştirilmeli ama bu yapılırken yanlışlıkla bulundukları okullarda okuyan çocukların da yerleri değiştirilmemelidir " dedi.

MEB Müsteşarı: Türkiye’de kaos yaratmaya yönelik biri durum

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı karar nedeniyle yapılacak bir işlem bulunmadığını söyledi. Tekin, "Biz zaten 18.İdare Mahkemesi'nin Ocak ayında aldığı yürütmeyi durdurma kararından sonra, kararın gereğini yerine getirdik. Dolayısıyla bugünkü mahkeme kararı sonrası yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Çocuklarımız rahat olsun. Her şey yerli yerinde" dedi.

Kanal 24 televizyonuna konuşan Tekin, "Öğrenci ve velililerin tedirgin olması için bir neden yok. hiç kimse mağdur olmayacak. Sadece 103 öğrenci için düzeltme yapıldı. Bugünkü karar doğrultusunda öğrencilerin sınavının iptali gibi bir durum söz konusu değil. Yargı kaos oluşturacak bir zamanda karar verdi. Paralele yapı vesaire tartışmaları var. Türkiye’de kaos yaratmaya yönelik biri durum gibi görüyoruz kararı. Karar taraflardan önce basınla paylaşılıyor. Bu da enteresan bir durum." dedi.



