Sberbank kredi işlemlerini durdurdu

Uluslararası finans piyasalarında yaşanan kriz Rusya'yı etkilemeye devam ediyor. Rusya borsası kısa bir toparlanmanın ardından yeniden düşüşe geçti. Yüzde 7'lara varan bir kayıp yaşayan dolar bazlı RTS indeksi 1070 puana geriledi. Rusya parlamentosu alt kanadı Duma finansal krizi en aza indirmek için toplandı. Gelişmelerin ardından Rusya'nın en çok kredi dağıtan bankası Sberbank bugünden itibaren kredi işlemlerini durdurduğunu açıkladı.



Daralmaya gittiklerini açıkladı



Sberbank CEO'su German Gref yaşanan finansal kriz nedeni ile yeni bir gerçekle karşı karşıya kaldıklarını, bireysel ve şirket bazlı kredi işlemlerinde önemli ölçüde daralmaya gittiklerini açıkladı. Önceliklerinin değişdiğini kaydeden Gref, "Kreditör olarak iş çevrelerine ulaşma hedefimiz şimdilik gündem dışı. Hedefimiz dağıtılan kredilerin güvenli bir şekilde geri dönüşümünü sağlamak olacak." dedi.



Mali kriz reel ekonomiyi etkiledi



Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre 1 Haziran 2008'den itibaren dağıtılan 8,8 trilyon rublelik kredinin yüzde 41'i Sberbank üzerinden gerçekleşti. 1 Ocak 2008'den bu yana dağıtılan kredinin ise yüzde 43,4'ünü Sberbank gerçekleştirdi. Trust Bank ekonomi uzmanı Evgeni Nadorşin Kommersant'a yaptığı açıklamada, Sberbank'ın aldığı kararın artık mali krizin reel ekonomiyi de etkilemeye başladığı anlamına geldiğini ifade etti.



Rusya parlamentosu alt kanadı Duma finansal krizi en aza indirmek için toplandı. Birleşik Rusya'nın önerdiği yasa kredi kuruluşlarına istikrarlı destek sağlanması ile ilgili teklif Duma'da kabul edildi. Rusya Merkez Bankası altı aylık dönem için Rusya bankalarına ucuz ve kolay kredi dağıtacak. Komünist partinin yandaşların korunması şeklinde karşı çıktığı yasaya göre 116 bankaya gerekli kredi sağlanacak.





Güney Akım'a iki yıl erteleme



Diğer taraftan mali kriz Rusya'nın dev projelerini de olumsuz etkilemeye başladı. Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Rusya'yı güneyden Avrupa'ya bağlayacak 'Güney Akım' doğalgaz boru hattı ile ilgili çalışmaların en az iki yıl ertelendiğini açıkladı. Vedemosti gazetesinde yer alan habere göre Gazprom CEO'su Aleksi Miller Güney Akım'ın iki yıl gecikmeli olarak 2015'de ancak operasyonel hale gelebileceğini kaydetti.



