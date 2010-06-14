Şaziye Okur, 3 gümüş madalya kazandı

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Okur, koparmadaki ilk hakkında 75 kilo kaldırdı. Daha sonra 78 kiloyu deneyen Okur, 2. hakkında başarılı olamasa da 3. hakkında bu kiloyu kaldırarak gümüş madalya kazandı. Bu kategoride Çinli Wun Yanmei 84 kiloyla altın, Japon Honami Mizuochi de 77 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.Silkmede sırasıyla 92, 95 ve 100 kiloları rahatlıkla kaldıran Okur, 103 kiloda başarı elde eden Çinli Yanmei'nin ardından yine gümüş madalya aldı. Bu kategoride 95 kilo kaldıran Mizuochi bronz madalya kazandı.Koparma ve silkmenin ardından 178 kilo kaldıran Şaziye Okur, böylece 3. gümüş madalyasını aldı. Çinli Wun Yanmei 187 kilo ile birinci olurken, Japon Honami Mizuochi 172 kiloyla üçüncülüğü elde etti.Şaziye Okur'a madalyasını Naim Süleymanoğlu ve Dünya Halter Federasyonu Başkanı Tamas Ajan verdi.Bu arada şampiyonanın ilk gününe skandallar damga vurdu.Sabah otele yerleşmek için Kanada'dan gelen heyet, organizasyon komitesinin otobüs sağlayamaması yüzünden taksiye binip Sofya'daki Rodina Otel'e geldi. Taksiden indikleri anda taksicinin bir anda gaza basarak uzaklaşmasıyla valizlerini aracın bagajından indiremeyen sporcular, büyük şok yaşadı. Neye uğradıklarını anlayamayan sporcular, büyük üzüntü yaşadılar.Bu olayların ardından şampiyonanın yapılacağı salona gitmek için taksiye binen ABD'li bayan hakem Stella Herric'in, taksici tarafından boğazına bıçak dayanarak parası gasp edildi. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı şampiyonada sporcular korku dolu anlar yaşayarak paniklemeye başladı.Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş, olayların ardından, otelde Türk kafilesinin kaldığı katta tedbirlerin artırılması için girişimlerde bulundu.Sofya polisinin hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. Yetkililerin, sporculara akşam sokağa çıkmama, her zaman güvenli yerlerde dolaşma ve taksi çağırırken otelden çağırmaları konusunda tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.