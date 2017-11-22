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Saz delicesi ve kızıl tilki tedavi altına alındı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da yaralı halde bulunan saz delicesi ve felçli kızıl tilki tedavi altına alındı

22 Kasım 2017 13:54

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da yaralı halde bulunan saz delicesi ve felçli kızıl tilki tedavi altına alındı. 
Yaralı halde bulunan saz delicesi ile şantiyeye sığınan felçli kızıl tilki Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından yapılan klinik muayenede, saz delicesinin sağ kanat kemiğinde kırık olduğu, kızıl tilkinin ise arka ayaklarında kısmi felç olduğu tespit edildi. Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, saz delicesi ve kızıl tilkinin gerekli tedavileri için Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Av ve Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi\'ne sevk edildiğini bildirdi. 

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