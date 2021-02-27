Saymaz: Ömrünün 45 yılında devlete karşı mücadele veren Mehmet Uçum, özgeçmişini geriye doğru siliyor, iktidarı tadınca muhalefete parmak sallıyor

Sözcü yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’a ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, "Ömrünün 45 yılında devlete karşı mücadele veren Mehmet Uçum, özgeçmişini geriye doğru siliyor, iktidarı tadınca muhalefete parmak sallıyor" dedi.

7 Şubat 1989'da Öncü Hukuk Bürosu’na yapılan bir baskında gözaltına alındığını; aynı zamanda Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) yasal organı olan Adımlar Gazetesi’nin koordinatörü olduğunu; 1994'te İstanbul Barosu Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıplar Komisyonu'nun koordinatörü olduğunu; 2004 yılından itibaren PKK yanlısı gösterilerde, polise taş atarken yakalanan, tutuklanan ve ağır cezaya çarptırılan çocukların kurtarılması için çaba göstererek “Çocuklar için Adalet Çağrıcıları” adlı topluluğuna öncülük ettiğini hatırlatan Saymaz yazısının devamında şunları kaydetti:

“Uçum, 2010 yılında ‘Yetmez Ama Evet' kampanyasını yürüttü. Çözüm Süreci'nde Akil İnsanlar Heyeti'ne katıldı. Uçum, 7 Haziran 2015'te AK Parti'den Kars Milletvekili seçildi. 2016 yılında, yeni anayasa çalışmasında, “Atatürk ilke ve inkılapları” ile “Atatürk milliyetçiliği” ifadesinin çıkarılacağını söyledi. 2017'deki referandumda “Halk kendi devletini kuruyor” diye tweet attı. Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı oldu.

AK Parti ile tanıştığı ana dek, en azından ömrünün 45 yılında devlete karşı mücadele veren Uçum, özgeçmişini geriye doğru silerek, yeni baştan yazıyor.

Bir vakitler halk yararına bir düzeni savunduğunda, faili meçhul cinayetlerin hesabını sorduğunda, çocukları cezaevinde kurtarma davasını güttüğünde komünist diye, devlet düşmanı diye, dış bağlantılı diye, iç mihrak diye, bölücü diye ve terörist diye suçlanan bir hukukçu, iktidarı tadınca muhalefete parmak sallıyor.”

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