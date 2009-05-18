'Saylan'ın ölmesi için dua ettim'

Hayatını kaybeden ÇYDD Başkanı Türkan Saylan'ın evine gelen Gazeteci-Yazar Leyla Umar, çok acı çeken yakın arkadaşı Saylan'ın vefat etmesi için dua ettiğini söyledi.



Leyla Umar, Türkan Saylan'ın Arnavutköy'deki evine geldi. Eve girmeden önce de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Umar, sabah saat 09:00'da uyandığında televizyondan Saylan'ın ölüm haberini öğrendiğini anlattı.



Leyla Umar: "Ama biliyordum. 2 gün evvel yanına gittim ama beni tanıdı mı bilmiyorum. Ben ölmesini bir gün daha yaşamasına tercih ettim. Çünkü çok acı çekiyordu. Doktorları iğne yaparak acılarını hissetmemesini sağladıklarını söyledi. Onun acı çekmesini istemediğim için, nasıl olsa öleceği için dua ettim. Duam kabul oldu. Sabaha karşı vefat etti. Bu dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi." şeklinde konuştu.



Leyla Umar, Ergenekon sürecini anımsatarak devletten özür beklediklerine işaret etti. Devlet ricalinden af dilemedikleri için üzgünüm. Telgrafla değil, ölümünden önce bir tek kere arasaydılar." ifadelerini kullandı.



