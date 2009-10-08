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Yaşam

Saylan'ın Cumbul'a imzaladığı kitap sahafta çıktı

Türkan Saylan'ın Meltem Cumbul'a imzalayarak verdiği kitap, Taksim'deki bir sahafta çıktı.

08 Ekim 2009 03:00

Türkan Saylan'ın Meltem Cumbul'a imzalayarak verdiği kitap, Taksim'deki bir sahafta çıktı.

Prof. Dr. Türkan Saylan'ın hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce Meltem Cumbul'a imzalayarak verdiği kitap, Taksim'deki bir sahafta çıktı. Cumbul, kitabı taşınırken kaybettiğini söyledi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı merhume Prof. Dr. Türkan Saylan'ın Meltem Cumbul'a imzalayarak verdiği 'Çağdaşlaşma Yolunda' adlı kitabı, kısa bir süre önce İstanbul Taksim'de açılan sahaflarda ortaya çıktı.

Habertürk Gazetesi'nden Ateş Çelik'e konuşan Cumbul, ''3 ay önce evimi Zekeriyaköy'den Gümüşsuyu'na taşıdım. Bu taşınma sırasında bazı eşyaları kolileyip Bursa'daki bir depoya yollamıştım. O depoya yolladığım eşyalar arasında olduğunu sandığım kitap kolilerimden üçünün depoda olmadığını, kaybolduğunu öğrendim. Türkan Saylan'ın vefat etmeden önce bana imzalayıp verdiği o kitap da bunların arasındaydı. Benim için manevi değeri çok büyük. Kitabıma kavuşmak istiyorum'' dedi.

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