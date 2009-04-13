Saylan: Yasa dışı işle alakamız olmaz

Ergenekon soruşturması kapsamında evi aranan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Saylan avukatı aracılığıyla ‘yasa dışı hiçbir şeyle alakamız olmaz’ mesajı gönderdi



Saylan'ın Beşiktaş Arnavutköy Beyazgül Sokak'taki evinde arama yapıldığı sırada eve gelen arkadaşı avukat Aydeniz Tuskan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Saylan'ın sağlığından endişe ettiği için eve geldiğini söyledi.



Saylan ile telefonda görüştüğünü belirten Tuskan, Saylan'ın "Arkadaşlar arama yapıyorlar. Bana çok iyi muamele yapıyorlar" dediğini anlatan Tuskan, şöyle konuştu:

"Biz bağımsız olarak Cumhuriyet mitinglerini yapmaya karar verdik. Bunlar usulüne uygun olarak yapıldı. Her şeyimiz yasalara uygundur. Yasal belgelerimiz de vardır. Bu dalgalar nereye kadar gelecek bilmiyorum. Şuçluların mutlaka bulunması gerekiyor ama her dalgada Cumhuriyetçilerin alınması bizleri gerçekten yaralıyor. Biz laikliğe karşı olan eylemlere karşı çıktık."



Daha sonra aramanın devam ettiği eve giren Tuskan, çıkışta yaptığı açıklama da Türkan Saylan'ın mesajını gazetecilere aktardı.



"Türkan Saylan, (yasa dışı hiçbir şeyle alakamız olması mümkün değil) mesajı gönderdi" diyen Tuskan, şunları kaydetti:



"Saylan aslında şu anda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyor. Ancak bugün izinli olarak çıkmış. Hastaneden de kendisini bekliyorlar. Tedavisi için sabah kan alındı. Şu anda biraz sarsılmış durumda. İçeride 10 kadar kişi var. Masanın başında bazı evraklara bakıyorlar."



Tuskan, bir gazetecinin "Saylan gözaltı için tebligat almış mı?" şeklindeki sorusu üzerine de Saylan'ın herhangi bir tebligat almadığınısöyledi.



Bu arada, Saylan'a destek amacıyla evin önünde toplanan arkadaşları ve Arnavutköylü vatandaşlardan oluşan topluluk, aramayı protesto ederek, "Türkiye seninle gurur duyuyor. Türkiye laiktir, laik kalacak" şeklinde sloganlar attı.



Alkış: Benim de evim aransın



Eski Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan Alkış ise açıklamasında, "Bu ülkenin çıkarlarını savunmak, bu ülkenin gençlerini geleceğe hazırlamak bir suçsa o zaman benim evim de aransın. Ben de tutuklanayım istiyorum. Bu bir karşı koyuş, meydan okuyuş değil. Ama eğer suçluysak, hepimiz suçluyuz. Bu ülkenin geleceğine hizmet eden herkes suçludur. O halde hepimiz aranalım. Hepimiz tutuklanalım. Nasıl olsa sıra hepimize gelecek" dedi.



CHP'li Gürsel Tekin de bugün yaşamının önemli bir kısmını sadece eğitime adamış bir insanın böyle bir müdahaleye tabi tutulmasını doğru bulmadığını ifade etti.



Bu arada, Saylan'ın evinini bulunduğu sokağa büyük bir Türk bayrağı asılırken, sokak trafiğe kapatıldı.

