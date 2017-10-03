Sayıştay'ın raporuna göre; Erdoğan'ın maaşı 3 yılda 10 bin lira arttı

Sayıştay’ın 2015 yılı için Cumhurbaşkanlığı raporunda “Saray’ın örtülü ödeneği” olarak bilinen “Gizli Hizmet Giderleri” kaleminin, 2016 yılı raporunda yer almadı. Sayıştay'ın 2016 yılındaki raporuna göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşı 2016 yılında 43 bin 750 liradan, 49 bin 250 liraya çıkarak 3 yılda toplam 10 bin lira artmış oldu. Saray’ın hizmet alımları kaleminde 63 milyon 822 bin 525 lira harcanırken, Saray’ın “temizlik giderleri” ise 2 milyon 48 bin 921 lira tuttu.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Türkiye’de arttırılan vergiler, dış ticaret açığı gibi ekonomik konularda tartışmalar sürerken, Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin raporuna göre, Saray’ın masrafları dudak uçuklatacak türden. Rapora göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşı 2016 yılında 43 bin 750 liradan, 49 bin 250 liraya çıktı. Erdoğan, 2017 bütçesine göre ise 53 bin 300 lira aylık alıyor. Saray’ın “örtülü ödeneği” olarak bilinen ve 2015 yılında 150 milyon lira olan “Gizli Hizmet Gideri” kalemi 2016 raporunda gizlendi. İki seçimin yapıldığı 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı personelinin yurtiçi ve yurtdışı seyahatler yolluk gideri için harcanan 9 milyon 995 bin 495 lira, sandık kurulmayan 2016 yılı için 10 milyon 231 bin 758 liraya çıktı.

Gizlenen ‘gizli hizmet’

Sayıştay’ın 2015 yılı için Cumhurbaşkanlığı raporunda “Saray’ın örtülü ödeneği” olarak bilinen “Gizli Hizmet Giderleri” kaleminin, 2016 yılı raporunda yer almaması dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği, 7 Mart 2015’te yapılan yasal düzenleme ile gizlenmişti. Düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki ödeneklerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenmesi ve uygulanmasının önü açılmıştı. Bu da Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinin gizli kalması olarak yorumlanmıştı. Ancak yine de söz konusu kalem 2015 yılında 150 milyon liralık harcama ile Sayıştay raporuna yansımıştı.

Saray’ın sırları

2015 Sayıştay raporunda yer alan tablolardaki birçok kalem, 2016 yılı raporuna yansıtılmadı. Su tüketimi aboneliği, ısıtma gideri, elektrik gideri, internet harcaması aboneliği gibi kalemler gizlendi. Bunun yerine 2016 yılı için “tüketime yönelik mal ve malzeme alımları” kalemi belirlendi ve bu kaleme 26 milyon 489 bin 93 lira harcandığı belirtildi. Rapora göre, Saray’ın hizmet alımları kaleminde 63 milyon 822 bin 525 lira harcandı. Cumhurbaşkanlığı personelinin tedavi ve cenaze giderleri için ise 253 bin 986 lira harcandı.

2016 yılı içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aylık 49 bin 250 lira maaş ödendi. Cumhurbaşkanı ödeneği kaleminde 2015 yılında toplam 525 bin lira harcanmıştı. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan maaşını bir yılda 43 bin 750 liradan 49 bin 250 liraya çıkarmış oldu. Erdoğan’ın 2017 maaşı ise yıllık toplam 639 bin 600 lira olarak bütçeye yansıtıldı. Yani Erdoğan 3 yılda maaşını yaklaşık 10 bin lira arttırdı.

Temizlik 2 milyon lira

Saray “tıbbi ve laboratuvar sarf malzemelerine” 2016’da toplam 2 milyon 160 bin 927 lira harcadı. Saray’ın “temizlik giderleri” ise 2 milyon 48 bin 921 lira tuttu. Cumhurbaşkanlığı’nın kullandığı nakil vasıtaları lastikleri için 728 bin 935 lira harcandı. 2015’te Cumhurbaşkanlığı’nın “yakıtlar, yakıt katkıları ve katkı yağlar” kalemi için harcanan 267 bin 565 lira, 2016 yılı tablolarına, 327 bin 488 lira olarak yansıdı.

Mutfağa 1 milyon 216 bin lira

Saray’ın kırtasiye masrafları 2016 yılında 1 milyon 540 bin 858 lira oldu. Saray’ın “beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri” kaleminde ise yıl boyunca 1 milyon 216 bin 63 lira harcandı.

MİT’çilere fazladan 134 milyon

Milli İstihbarat Teşkilatı istihbarat personeline 768 milyon 877 bin 111 lira harcandı. Bu rakam 2015 yılında 634 milyon 474 bin 623 lira olarak tablolara yansımıştı. Böylece 2015’ten 2016’ya MİT’çiler için harcanan para 134 milyon 402 bin 488 lira arttı.

Yolluk masrafı

2015 yılında iki genel seçim için sahalara inen Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluk giderleri 9 milyon 995 bin 495 lira olarak Sayıştay raporuna yansımıştı. 2016 Sayıştay raporunda, “yolluklar” kalemi yurtiçi ve yurtdışı olarak ayrı ayrı gösterilmedi. 2016 yılında bir seçim çalışması olmamasına karşın Cumhurbaşkanlığı personelinin toplam yolluk gideri, 10 milyon 231 bin 758 lira oldu.

Temsile 31 milyon

2016 yılı içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdiri ile temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü tören, fuar ve organizasyon giderleri için 31 milyon 72 bin 667 lira harcadı. Bu rakam 2015 yılında Sayıştay raporuna 30 milyon 648 bin 492 lira olarak yansımıştı. 2015 yılında dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi kaâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan 4 milyon 150 bin lira tranfer, 2016 yılında 7 milyon 146 bin 230 liraya çıktı. 2015 yılında “Saray yardımı” olarak çok eleştirilen, “hane halkına yapılan transferler” kalemi için harcanan 3.5 milyon lira ise 2016 yılında, 4 milyon 226 bin lira oldu. Cumhurbaşkanlığı daha önce bu yardımın “sınırlı sayıda ihtiyaç sahibine valiliklerden gelen bilgiler doğrultusunda” yapıldığını ve bunun örtülü ödenek ile ilgisinin olmadığını açıklamıştı.

Başbakanlık yolluğu 11 milyon lira

Başbakanlık 2015 yılı Sayıştay denetim raporuna göre ise; Başbakanlık personelinin yurtiçi ve yurtdışı seyahat yollukları için 11 milyon 205 bin 964 lira harcandı. Başbakanlık, 2 milyon 201 bin 561 lira değerinde kırtasiye malzemesi aldı. Başbakanlığın “mutfak masrafları” ise 2 milyon 241 bin 510 lira oldu. Temizlik için Başbakanlık’ta, 62 bin 211 lira harcandı.

RTÜK ceza kesiyor ama...

RTÜK’ün 2016 yılı Sayıştay raporunda ise radyo ve televizyonlara, yayın ilkeleri ihlali gerekçesiyle kesilen para cezalarının toplamının 2 milyon 246 bin 526 lira olduğu görüldü. Ancak Sayıştay, RTÜK’ün alacaklarının peşine düşmediğini tespit etti. Sayıştay raporunda söz konusu usulsüzlük, “Yapılan incelemede kurumun 2016 faaliyet döneminden sonraki dönemlerde tahsil edilmesi gereken 12 milyon 35 bin 649 lira alacağı bulunmasına rağmen hiç kayıt yapılmadığı tespit edilmiştir” ifadeleri ile anlatıldı. Üst Kurul ise Sayıştay’a “İdari para cezalarını da kapsayacak şekilde, tahsilat sistemini de yönetecek web tabanlı tahsilat programının uygulanmaya başlandığı, söz konusu yazılımda gelir tahakkuku uygulamasının henüz başlatılmamış olduğu” savunmasını yaptı.