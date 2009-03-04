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Ekonomi

Sayıştay'dan kendi denetçilerine soruşturma

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarını inceleyen ve usulsüzlükleri raporlaştıran üç denetçiden savunmaları istendi.

04 Mart 2009 02:00

Sayıştay, kendi denetçilerine idari soruşturma açtı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelir-gider hesaplarını inceleyen ve usulsüzlükleri rapor haline getiren üç denetçiden savunmaları istendi.

Haklarında idari soruşturma açılan üç denetçi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarında Ankara Büyükşehir Belediye spora para aktarılması ve AŞTİ'den kira alınmaması gibi bazı usulsüzlükler tespit etmiş, rapor haline getirmişti.

Raporların basına sızması üzerine Sayıştay Başkanlığı, üç denetçiyle ilgili grup başkanlığından konuya ilişkin savunmalarının alınmasını istedi.

Sayıştay Denetçileri Derneği, bu duruma tepki gösterdi. Yapılan açıklamada bugüne kadar basında yer alan raporlar hakkında soruşturma açılmadığına dikkat çekildi ve "Konu Ankara Büyükşehir Belediyesi olunca denetçiler hakkında soruşturma açılması anlaşılmazdır" denildi.

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